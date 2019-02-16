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14 Şubat'ta 14 liralık kuponla at yarışı oynadı, 1,7 milyon lira kazandı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 16.02.2019 05:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 liralık kuponla at yarışı oynayan talihli, tek başına 1,7 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu.

14 Şubat'ta 14 liralık kuponla at yarışı oynadı, 1,7 milyon lira kazandı

14 Şubat'ta Şanlıurfa'da koşulan 6'lı Ganyan'da 14 liralık kupon oynayan talihli, 1,7 milyon liralık ikramiyeyi tek başına kazandı.

  1. Yıl Ankara Hipodrum Müdürü Adnan Demirci'nin elinden ikramiye çekini alan talihli Mehmet Resul Ay, at yarışı oynamaya yeni başladığını, müşterek bahis yaparken de hisleriyle hareket ettiğini belirtti. Ay, "Büyük ikramiyenin sahibi olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Resul Ay'ın 14 liralık kuponu şu şekilde:

kupon

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Şanlıurfa At yarışı 6'lı ganyan 14 liralık kupon 14 ŞUBAT Mehmet Resul Ay

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