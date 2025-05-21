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14 tane yuttu, doktorlar görünce şaştı kaldı! Bağırsakları dışarı çıkartıldı! Ölüme götüren tehlike...

İngiltere’nin Basildon kentinde yaşayan iki yaşındaki Rebecca McCarthy, 14 tane mıknatıs yuttuktan sonra acil şekilde ameliyata alındı. Geçici olarak bağırsakları çıkarılan çocuğun hayat mücadelesi sürüyor.

14 tane yuttu, doktorlar görünce şaştı kaldı! Bağırsakları dışarı çıkartıldı! Ölüme götüren tehlike...
Jale Uslu

İngiltere’nin Basildon kentinde yaşanan olay dehşete düşürdü. İki yaşındaki Rebecca McCarthy’nin annesi Sam, çocuğunun kusmaya başlamasıyla bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Hastaneye kaldırılan çocuğun 14 adet mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı.

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BAĞIRSAKLARI ÇIKARTILDI

The Mirror'ın haberine göre ameliyata alınan çocuğun operasyon sırasında bağırsakları dışarı çıkartıldı. Ameliyattan sonra bir dizi sağlık problemi yaşayan küçük çocuğun annesi, internetten satın alınan oyuncakların tehlikelerini vurgulayarak, ''Bizim yaşadıklarımızı kimsenin yaşamasını istemem, bu kaza ailemizi perişan etti'' ifadelerinde bulundu. McCarthy’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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YÜZLERCE ÇOCUK YUTUYOR

Yeni bir araştırma, mıknatıs yuttuktan sonra bir yılda yaklaşık 300 çocuğun hastaneye kaldırıldığını, bunlardan bazılarının dil piercing'ini taklit etmek için sosyal medya trendlerini takip ettiğini ortaya koydu. Archives of Diseases in Childhood dergisinde yayınlanan araştırma, her 100.000 çocuktan ikisinden fazlasının her yıl mıknatıs yuttuğunu açıkladı. Tüm hastaneler verilerini paylaşmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
mıknatıs
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