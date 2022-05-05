14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Şimdi 50 yaşında olan Jennifer Surch, henüz 14 yaşındayken tecavüze uğramıştı. Talihsiz kadın, 20 yıl önce tantrik seks uygulamasını keşfetti. Bu uygulama sayesinde travmasının iyileştiğini ve ona bedenini yeniden sevmeyi öğrettiğini iddia etti.

Şimdi Milton Keynes'de yaşayan ve burada Profesyonel Modern Tantra Akademisi'ni yöneten Jennifer kendisi gibi tantra takipçisi olan 49 yaşındaki Tony ile evli ve iki çocuğu var.

DETAYLARI ANLATTI

Tecavüze dair detayları paylaşan kadın, tecavüzcüsünün 20'li yaşlarının sonlarında bir adam olduğunu, kendisinin ilk cinsel deneyiminin yaşadığı bu tecavüz olduğunu ve tüm çabalarına rağmen onu durdurmayı başaramadığını anlattı. Yıllarca başına gelenlerle yüzleşmek için mücadele ettiğini ve hatta bir danışman olarak eğitim aldığını belirten Jennifer 30 yaşında tantrik seksle tanıştığında tamamen iyileşmeye başladığını hissetti ve uygulama hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrendi.

KENDİ AKADEMİSİNİ KURDU

Jennifer ayrıca Milton Keynes'te kendi akademisini açarak fiyatları 1.200 pounddan 1.800 pounda kadar değişen bireysel dersler ve çift dersleri verdi. Jennifer, derslerinde gözle bakma, kontrollü nefes alma, dans etme, yoni iyileştirme ve yoni masajı (yoni Sanskritçe 'vajina' anlamına gelir) gibi konuları işliyor.

ÖZGÜR VE RAHAT

İnsanları bir araya getirmenin harika olduğunu söyleyen Jennifer, sevginin gelişmesinin bir parçası olmanın içini ısıttığını söyledi. Jennifer, işinin en ödüllendirici yönünün cinsel şiddet mağduru insanlara yardım etmek olduğunu söylüyor. Şimdi hayatının diğer her alanında kendini tamamen güçlenmiş hisseden Jennifer,eskiden yaşadığı travmaya takılı kalsa da şimdi özgürleşmiş ve rahatlamış hissettiğini belirtti.

