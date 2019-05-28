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14 yaşındaki futbolcu, kadın hakem Giulia Nicastro'yu sahada taciz etti

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 28.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

İtalya'da kadın hakem Giulia Nicastro'ya sahanın ortasında 14 yaşındaki oyuncu tacizde bulundu! 14 yaşındaki çocuk kırmızı kartla oyun dışı kalırken, durum rapor edilip futbol federasyonuna gönderildi.

14 yaşındaki futbolcu, kadın hakem Giulia Nicastro'yu sahada taciz etti

İtalya, 14 yaşındaki futbolcunun kadın hakem Giulia Nicastro'ya cinsel tacizini konuşuyor. Venedik’te Treporti-Miranese maçında yaşanan olay, Avrupa basınında da gündem oldu.

Treporti'de forma giyen bir futbolcu, Nicastro'nun korner kararına itiraz etti. İtiraz sonrası hakemi kırmızı kart göstermemesi halinde şortunu indirmekle tehdit eden futbolcu, sözlü tartışma sonrası şortunu indirdi.

Bu olay sonrası hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakılan futbolcu sahayı terk ederken, Treporti taraftarları hakeme kırmızı kart nedeniyle tepki gösterdi.

Yaşanan taciz sonrası Treporti teknik direktörü, 22 yaşındaki kadın hakem Giulia Nicastro'dan hem futbolcusu hem de taraftarları adına özür diledi. Yaşanan olayla ilgili hazırlanan rapor da İtalya Futbol Federasyonu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Giulia Nicastro hakem taciz futbol

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