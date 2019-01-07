14 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı

Euronews'in haberine göre Polis 'tecavüz olasılığı' üzerine olayla ilgili soruşturma açarken, doğum gerçekleşene kadar hastanın hamile olduğunun anlaşılamadığı ortaya çıktı.

Phoenix kentinde bulunan Hacienda HealthCare'da 14 yıldır yatan ve ismi açıklanmayan bir kadın 29 Aralık'ta doğum yaptı. Boğulmaktan son anda kurtarıldıktan sonra bitkisel hayatta olan ve saat başı bakım yapılan kadının odasından gelen inleme seslerini kontrol eden görevliler hastanın doğum yaptığını farketti.

Görevlilerin müdahalesiyle sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Hastanın bitkisel hayattaki durumu ise değişmedi. Hastane çalışanlarında şaşkınlığa neden olan doğumun ardından durum polise bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis herhangi bir açıklama yapmadı.

Hastane sadece olay nedeniyle şaşkın olduklarını belirten bir açıklama yaparken, olay hakkında tecavüz soruşturması açıldı.



