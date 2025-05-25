140.000 yıl öncesine ait! Denizin dibinden 'insanların atası' kalıntısı...

Endonezya’da Java ve Madura adaları arasındaki boğazda, kum ve tortu tabakalarının altında korunaklı şekilde Homo erectus türüne ait kafatası parçaları bulundu. 'İnsanların atası' olarak bilinen türün kalıntıların yaklaşık 140.000 yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Kazıları yürüten Hollanda Leiden Üniversitesi’nden arkeolog Harold Berghuis, bu dönemin insan atalarının fiziksel çeşitliliği ve hareketliliğiyle dikkat çektiğini söyledi.

BİNLERCE HAYVAN FOSİLİ

Uzmanlara göre bu keşif, Güneydoğu Asya’yı bir zamanlar birbirine bağlayan ve şu anda sular altında kalan Sundaland bölgesine ait ilk fiziksel kanıt olabilir.

Homo erectus'a ait kafatası parçalarının yanı sıra aralarında komodo ejderleri, buffalo, geyik ve fil türlerinin de bulunduğu 36 farklı türden 6.000 hayvan fosili çıkarıldı.

Bazı hayvan kemiklerinde görülen kesik izleri, erken insanların gelişmiş avlanma teknikleri uyguladığını gösteriyor.

GİZLİ VADİNİN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, fosillerin çıkarıldığı tortul katmanları analiz ederek antik Solo Nehri'nin kalıntıları olan gömülü bir vadi sistemi keşfetti. Bu vadinin geç Orta Pleistosen döneminde canlı bir nehir ekosistemi barındırdığı düşünülüyor.

Tarihlendirme için optik uyarımlı lüminesans (OSL) yöntemi kullanılarak, tortuların güneş ışığına en son ne zaman maruz kaldığı belirlendi. Elde edilen bulgular, vadi dolgusunun ve fosillerin 162.000 ile 119.000 yıl öncesine ait olduğunu gösterdi.