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  4. 15 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKALNDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Bambaşka Biri, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

15 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKALNDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Bambaşka Biri, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

15.12.2023 23:58 | Son Güncelleme:
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15 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Bambaşka Biri, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Bambaşka Biri, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 15 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 15 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları...

15 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de 1.sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti, 3.sırada "Yalı Çapkını" yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (8 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

8 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV
2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
7 ARKA SOKAKLAR KANAL D
8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 ATES KUSLARI ATV

AB İLK 10 PROGRAM
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SICAK GELISME KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
9 ATES KUSLARI ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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