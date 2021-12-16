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  4. 15 Aralık Reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

15 Aralık Reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

16.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Aralık Çarşamba akşamı Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, Sadakatsiz gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, TİAK tarafından paylaşıldı.

15 Aralık Reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Annemizi Saklarken, Show TV’de Atla Gel Şaban, TRT 1'de Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde üst sıraları zorladı.

15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

15 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kurtuluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

15 Aralık Reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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