15 Aralık Reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Annemizi Saklarken, Show TV’de Atla Gel Şaban, TRT 1'de Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde üst sıraları zorladı.
15 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kurtuluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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