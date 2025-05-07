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15 bin öğretmen ataması sözlü sınavına girecek adaylar belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerinin belli olduğu bildirildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri ile tarihi daha sonra duyurulacak.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavına girecek adaylar belli oldu
Mustafa Fidan

Binlerce sözleşme öğretmen adayının merak ettiği sözlü sınava girecek adaylar listesi açılandı. Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

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