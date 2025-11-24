EĞİTİM

15 bin öğretmen ataması yapıldı! Hangi branşlara atamalar yapıldı? Bölüm bölüm kontenjan sayısı... (SONUÇ SORGULAMA EKRANI)

MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuraları yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kura ile görev yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz; birikimleriyle, geniş vizyonlarıyla, güçlü karakterleri ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklardır" dedi.

Recep Demircan

MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuraları yapıldı. Atama törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

"EVLATLARIMIZI GELECEĞİN DÜNYASINA EN GÜZEL ŞEKİLDE HAZIRLAYACAKLARDIR"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Çok değerli misafirler, değerli öğretmenlerimiz; bugün aynı zamanda bir başka mutluluğu da hep birlikte yaşıyor ve tanıklık ediyoruz. Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız. Kura ile görev yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz; birikimleriyle, geniş vizyonlarıyla, güçlü karakterleri ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklardır. Bir ömür boyu aşkla, şevkle, tutkuyla ve samimiyetle mesleklerini icra edeceklerine inandığım genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin kendilerine, öğrencilerine ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

İŞTE ATAMASI YAPILAN BRANŞ VE SAYILAR

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.

Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
