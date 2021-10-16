15 Ekim reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

Dün akşam televizyonda Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, Total ve AB olarak ölçülüyor.

15 EKİM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

15 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar” dizisi, 2. sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Esra Erol’da”, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB’de ise 1. sırada TV8'de ekranlara gelen “Kırmızı Oda”, 2. sırada Show TV'de yayınlanan “Yalancı” isimli dizi, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



