Sosyal medyada karşılaşılan reklamlar ve sınırlı süreli indirimler, tüketiciler üzerinde kaçırma korkusu oluşturuyor. "Stokta sadece 2 ürün kaldı" veya "kampanya bitiyor" gibi mesajlar, kişilerin ihtiyaçlarını düşünmeden alışveriş yapmasına neden olabiliyor.

Finansal eğitim uzmanı Emilie Bellet, sürekli reklamlarla karşılaşmanın alışveriş yapma isteğini artırdığını belirtiyor. Bellet'e göre bir ürünü sepete eklemek bile kısa süreli mutluluk ve dopamin etkisi yaratabiliyor. Ancak bu istek birkaç gün içinde kaybolabiliyor.

UZMANLARDAN GEREKSİZ ALIŞVERİŞE KARŞI UYARI

Uzman Aarron Atkinson-Toal ise Black Friday gibi kampanyalarda oluşturulan zaman baskısının tüketicileri hızlı karar vermeye ittiğini söylüyor. İndirimi kaçırma korkusu, ihtiyaç duyulmayan ürünlerin satın alınmasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, alışveriş yapmadan önce gerçekten ihtiyaç olup olmadığının değerlendirilmesini ve ani satın alma kararlarından kaçınılmasını öneriyor.