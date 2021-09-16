15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, yeni bölümde ikinci kez takım oyununa çıktı. Yeni bölümde Tayland mutfağına özgü yemekler yapıldı. Peki Peki 15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

15 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Eylül'de MasterChef'te Tayland usülü yemekler yapıldı. Yarışmacılardan: Tom yum soup, Pad see ew, Khao pad, Sapparot, Massaman curry, Tod mun pla, Pla tod kratiem, Mangolu puding yemeklerini yapmaları istendi.

Birbirinden lezzetli tariflerin tadımından sonra ise kazanan takım mavi takım oldu. Düello sonrası dokunulmazlığı alan isim Emre oldu.

Eleme adayları ise şunlardı:

Burcu

Mustafa

Tunahan

Hasan



