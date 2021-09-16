MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı?

15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı?

16.09.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, yeni bölümde ikinci defa takım oyununa çıktı. Takım oyunu sonrası kaybeden taraf bireysel dokunulmazlık için düello gerçekleştirecekti. Peki 15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, yeni bölümde ikinci kez takım oyununa çıktı. Yeni bölümde Tayland mutfağına özgü yemekler yapıldı. Peki Peki 15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

15 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Eylül'de MasterChef'te Tayland usülü yemekler yapıldı. Yarışmacılardan: Tom yum soup, Pad see ew, Khao pad, Sapparot, Massaman curry, Tod mun pla, Pla tod kratiem, Mangolu puding yemeklerini yapmaları istendi.

61411dca86b24718ec36e58e

Birbirinden lezzetli tariflerin tadımından sonra ise kazanan takım mavi takım oldu. Düello sonrası dokunulmazlığı alan isim Emre oldu.

Eleme adayları ise şunlardı:

Burcu
Mustafa
Tunahan
Hasan


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi?
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine tepki

İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine tepki

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.