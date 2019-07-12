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15 gün sonra sahiplerini gören hayvanlar sevgilerini böyle gösterdi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tedavi gördüğü hastaneden 15 gün sonra köyüne dönen vatandaşı eşek ve köpeklerden oluşan hayvanları karşıladı. Hayvanların sevgi gösterileri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'de Kelkit ilçesine bağlı Yeşilova köyünde çobanlık yapan Iğdırlı Ahmet Bülker, rahatsızlığı nedeniyle hastanede 15 gün boyunca yatarak tedavi gördü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından köydeki evine dönen Bülker’i, eşeği ve köpekleri sevgi gösterileriyle karşıladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek “Ahmet’le karakaçanın buluşma anı” sloganıyla sosyal medyada paylaşıldı.

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

“Sevginin dili, dini, ırkı olmaz” mesajıyla paylaşılan video binlerce kişi tarafından izlenirken, binlerce de beğeni, yorum ve paylaşım aldı. Görüntüde “Ceylan” diye seslenen sahibi Bülker’in sesini duyan eşek sesler çıkarıp koşarak sahibine geliyor. Köpekleri “Aslan” ve “Çomar” da sahibine sevgi gösterilerinde bulunup oynamak istiyor. İşte o görüntüler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Kelkit eşek köpek Sahip hastane

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