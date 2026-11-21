Uçak yolculukları fiziksel olarak fazla çaba gerektirmiyor gibi görünse de vücudumuz için alışılmışın dışında koşullar oluşturabiliyor. Havalimanına yetişme telaşı, güvenlik kontrolleri ve uçuş boyunca aynı pozisyonda oturmak, yolculuk sonunda hissedilen yorgunluğu artırabiliyor. Asıl dikkat çekici nokta ise, uçak kabininde geçirdiğimiz sürenin vücudumuzu nasıl etkilediği.

UÇAK KABİNİNDEKİ HAVA VÜCUDU ETKİLİYOR

Uçaklar yüksek irtifada seyahat etse de kabin içindeki basınç, yolcuların güvenle seyahat edebilmesi için kontrol altında tutuluyor. Buna rağmen kabin basıncı genellikle deniz seviyesindeki koşullarla aynı olmuyor. Bu nedenle kandaki oksijen düzeyinde hafif bir azalma yaşanabiliyor. Sağlıklı kişilerde bu değişim çoğunlukla ciddi bir sorun oluşturmasa da bazı yolcularda yorgunluk hissine katkıda bulunabiliyor.

Üstelik uçak kabinlerindeki düşük nem oranı, ağız ve burun kuruluğuna neden olabiliyor. Yolculuk boyunca yeterince su içilmemesi de susuzluk belirtilerini artırabiliyor.

SAATLERCE OTURMAK DA YORABİLİYOR

Uçuş sırasında dar bir alanda uzun süre hareketsiz kalmak, kaslarda sertlik ve rahatsızlık hissi oluşturabiliyor. Özellikle boyun, bel ve bacakların uzun süre aynı pozisyonda kalması, uçaktan indikten sonra kendimizi dinlenmiş değil, tutulmuş hissetmemize yol açabiliyor.

Buna bir de uçak motorlarının sürekli uğultusu, kalabalık ortam ve rahat bir uyku pozisyonu bulamamak eklendiğinde yorgunluk daha belirgin hâle gelebiliyor.

HER YORGUNLUĞUN NEDENİ JET LAG DEĞİL

Uçak yolculuğundan sonra hissedilen halsizlik çoğu zaman jet lag ile karıştırılıyor. Oysa jet lag, özellikle birden fazla saat diliminin geçildiği yolculuklarda vücudun biyolojik saatinin yeni yerel saate uyum sağlamakta zorlanmasıyla ortaya çıkıyor. Aynı saat diliminde yapılan kısa bir uçuşun ardından yaşanan yorgunluk ise genellikle uykusuzluk, yolculuk stresi, hareketsizlik ve kabin koşulları gibi etkenlerle ilişkili olabiliyor.

UÇAKTAN DAHA DİNÇ İNMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Yolculuk öncesinde yeterince uyumak, uçuş sırasında düzenli su içmek ve uzun süre aynı pozisyonda kalmamak daha konforlu bir seyahat geçirmeye yardımcı olabilir. Uzun uçuşlarda güvenli olduğu zamanlarda kısa yürüyüşler yapmak ve otururken ayak bileklerini hareket ettirmek de hareketsizliğin etkilerini azaltabilir.

Ayrıca uçuş sırasında aşırı alkol tüketiminden kaçınmak ve varış saatine uygun bir uyku düzeni oluşturmak faydalı olabilir.