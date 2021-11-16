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15 Kasım reyting sonuçları: Hangi dizi, reytinglerde birinci oldu?

16.11.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Kasım Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Kalp Yarası, Yasak Elma, MasterChef, Alparslan gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı.

15 Kasım reyting sonuçları: Hangi dizi, reytinglerde birinci oldu?

15 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Düğün Dernek, Show TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımlar ekrana geldi.

15 KASIM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

15 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu” 2. sırada FOX TV’de izleyiciyle buluşan “Yasak Elma”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Üç Kuruş” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.

15 Kasım reyting sonuçları: Hangi dizi, reytinglerde birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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