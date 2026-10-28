Redmi K100 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri!

Redmi K100 serisinin yeni üyesi Redmi K100, Çin'de resmiyet kazandı. Bataryası ve donanımıyla öne çıkan akıllı telefon, üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 3.499 yuan (525 dolar).

REDMI K100'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Redmi K100, 6,83 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 165 Hz yenileme hızı sunan ekran, Dolby Vision desteğine ve 3.200 nit seviyesine ulaşabilen tepe parlaklığına sahip. Telefonda ayrıca ekran altına yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan Redmi K100, kamera tarafında çift arka kamera sistemiyle geliyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 megapiksel Light Fusion 800 sensörlü kameraya, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 20 megapiksellik kamera yer alıyor.

Redmi K100'ün özelliklerinden biri, 10.000 mAh kapasiteli batarya sunması. Telefon, 100 W kablolu şarj desteği de sunuyor. IP69K derecesine sahip cihazın bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 7, NFC ve çift 5G desteği bulunuyor.

Yazılım tarafında Android 17 tabanlı HyperOS 4 işletim sistemiyle gelen Redmi K100, çeşitli yapay zeka özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında Super Xiao AI 2.0 asistanı da yer alıyor.

REDMI K100'ÜN FİYATI NE KADAR?

Redmi K100, Çin'de üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor. Cihazın açıklanan fiyatları şöyle:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 3.499 yuan (525 dolar)

3.499 yuan (525 dolar) 12 GB RAM + 512 GB depolama: 4.099 yuan (615 dolar)

4.099 yuan (615 dolar) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 4.499 yuan (675 dolar)

Redmi K100, Çin pazarında üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Kaynak: GSMArena