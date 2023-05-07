15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yok mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 14 Mayıs seçimleri sonrası okullarda son durum belli olduç Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilen konuya açıklık getirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından birçok kişi internette "15 Mayıs okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. şte Bakan Özer'in son dakika açıklaması ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okul tatili ile ilgili detaylar...

15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mayıs'ta okullar tatil olacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

15 MAYIS 20232 PAZARTESİ OKUL YOK MU?

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek.



