Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ikinci dönem ara tatilinin tarihleri belli olurken, takvimdeki bu çakışma tatil planlarını da etkiledi. Peki, ikinci ara tatil kaldırıldı mı? Öğrenciler mart ayında kaç gün tatil yapabilecek?

İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI HAFTASINDA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde ikinci dönem ara tatilinin tarihlerini belirledi. Buna göre öğrenciler, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında ara tatile çıkacak.

Ancak bu yılki takvimde dikkat çeken bir ayrıntı bulunuyor. Mart ayında uygulanacak ikinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor. Bu nedenle öğrenciler, ara tatilin ardından bayram için ayrıca uzatılmış bir dinlenme süresi elde edemeyecek.

Ara tatil ve bayramın aynı döneme denk gelmesi, özellikle ailesiyle seyahat planı yapmak isteyen öğrenciler ve velilerin tatil takvimini yakından takip etmesine neden oluyor.

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILDI MI?

İkinci dönem ara tatilinin kaldırılıp kaldırılmadığı da öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. MEB'in açıkladığı resmi çalışma takvimine göre ikinci ara tatil uygulaması devam ediyor. Yani ara tatil kaldırılmasına yönelik henüz alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

Ancak ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle bayramın ardından öğrencilere ayrıca yeni bir tatil haftası eklenmeyecek. Öğrenciler, mart ayında ara tatil ve bayram dönemini aynı zaman diliminde geçirecek.