15 Nisan Altın Fiyatları: Çeyrek, Yarım ve Gram Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları birkaç süredir sürekli değişkenlik gösterir nitelikte. Değişen fiyatlar hem bu işle uğraşan kişiler hem de vatandaşlar tarafından sürekli merak ve takip ediliyor. Sarı metal olarak tabir edilen altın eskiden beri kültürümüzdeki yerini koruyor. Hem hediye olarak verilmesi hem de yatırım aracı olarak kullanılmasından dolayı binlerce vatandaş her gün altın fiyatlarını sorguluyor.
15 Nisan 2019 Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar?
15 Nisan 2019 Pazartesi Gram Altın Fiyatları Ne Kadar?
Geçtiğimiz gün (14 Nisan 2019 Pazar günü) 239,41 TL ile günü kapatan gram altın 15 Nisan 2019 Pazartesi günü X TL olarak karşımıza çıkıyor. Gram altın son zamanlarda altın fiyatlarının çok fazla yükselmesinden dolayı yarım ve çeyrek altına oranla daha çok tercih ediliyor. Bireyler, altın fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla yatırımlarını gram altın alarak yapıyorlar. Altının gram fiyatının yükselmesi döviz kuruna bağlı olduğundan döviz kurlarındaki dalgalanma altın fiyatlarını da tamamen etkiliyor.
15 Nisan 2019 Pazartesi Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar?
Çeyrek altın 14 Nisan 2019 Pazar günü 391,43 TL idi. 15 Nisan 2019 itibarıyla ise çeyrek altın X TL oldu. Çeyrek altın geçtiğimiz dönemlerde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türüydü. Hem boyutu hem de fiyatı açısından pek çok kişi sevdiklerinin özel günlerinde tercih edebiliyordu. Özellikle düğünlerin vazgeçilmezlerinden olan çeyrek altına fiyatlar yükseldikçe talep de azaldı.
15 Nisan 2019 Pazartesi Tam Altın Fiyatları Ne Kadar?
Birkaç gündür yine artış gösteren tam altının fiyatı geçtiğimiz gün (14 Nisan 2019 Pazar günü) 1.624,03 TL şeklindeydi. Hafta sonunun bitmesi ve yeni günün başlamasıyla beraber 15 Nisan 2019 Pazartesi günü tam altın fiyatı X TL oldu. Ekonomistler bu değişkenlikleri yapısal dönüşüm reformlarına bağlıyor. Altın fiyatları karşısında endişelenen vatandaşlar için ise reform tamamen oluşturulduktan sonra bu değişkenliğin durulacağını ve bunun bir geçiş aşaması olduğunu savunuyorlar.
ONS Nedir? Altın/ ONS Fiyatı Ne Kadar?
Milli piyasalarda bilindiği üzere bir ons altın 31,10 gram has altındır. Bu nedenle ons fiyatı altın fiyatlarındaki dalgalanma açısından bir hayli önem taşır. Altının ons fiyatı dolar üzerinden hesaplandığından, bu noktada döviz kurunun sabitlenmesi altın fiyatlarındaki sabitlenmeyi de beraberinde getirecektir. 14 Nisan 2019 Pazar günü altın ons fiyatı 1.290,23 dolardı. 15 Nisan 2019 Pazartesi itibarıyla bu fiyat X oldu. Milli piyasada altının Türk lirası karşılığını hesaplamak için ons fiyatına bakılır. 14 Nisan 2019 Pazar gününün ons fiyatına göre, altının Türk lirası karşılığı şu şekilde hesaplanır: 1.290,23/31,10 x dolar kuru şeklinde yapılır. Bu has altın kurunu verir.
Ekonomistler ve altın analizcileri, Amerika ile Çinli yetkililer arasındaki ticaret tartışmalarının devam ettiğini belirtti. Bunun sonucunda iyimserlikle altın fiyatlarının yükselişlerini sınırladıklarını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise 2019 yılının ikinci çeyreğinde ekonominin daha iyiye gideceğini söyledi. Ülkeyi hedeflenen potansiyel büyüme gücüne ulaştıracaklarını vurguladı. Ayrıca seçim sonrasında ekonominin çok daha iyi yerlere gideceğini söyleyen Berat Albayrak, yeni kurulacak ekonomik sistemin eski sisteme oranla çok daha dinamik ve sürekli olacağını vurguladı. Altın fiyatlarının ve enflasyonun uluslararası piyasaları ve rekabeti de olumsuz yönde etkilediğini, bu nedenle bu sorunlara çözüm bulunacağını söyledi.
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