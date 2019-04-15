15 Nisan Altın Fiyatları: Çeyrek, Yarım ve Gram Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları birkaç süredir sürekli değişkenlik gösterir nitelikte. Değişen fiyatlar hem bu işle uğraşan kişiler hem de vatandaşlar tarafından sürekli merak ve takip ediliyor. Sarı metal olarak tabir edilen altın eskiden beri kültürümüzdeki yerini koruyor. Hem hediye olarak verilmesi hem de yatırım aracı olarak kullanılmasından dolayı binlerce vatandaş her gün altın fiyatlarını sorguluyor. 15 Nisan 2019 Pazartesi Altın Fiyatları Ne Kadar? 15 Nisan 2019 Pazartesi Gram Altın Fiyatları Ne Kadar? Geçtiğimiz gün (14 Nisan 2019 Pazar günü) 239,41 TL ile günü kapatan gram altın 15 Nisan 2019 Pazartesi günü X TL olarak karşımıza çıkıyor. Gram altın son zamanlarda altın fiyatlarının çok fazla yükselmesinden dolayı yarım ve çeyrek altına oranla daha çok tercih ediliyor. Bireyler, altın fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla yatırımlarını gram altın alarak yapıyorlar. Altının gram fiyatının yükselmesi döviz kuruna bağlı olduğundan döviz kurlarındaki dalgalanma altın fiyatlarını da tamamen etkiliyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar? Çeyrek altın 14 Nisan 2019 Pazar günü 391,43 TL idi. 15 Nisan 2019 itibarıyla ise çeyrek altın X TL oldu. Çeyrek altın geçtiğimiz dönemlerde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türüydü. Hem boyutu hem de fiyatı açısından pek çok kişi sevdiklerinin özel günlerinde tercih edebiliyordu. Özellikle düğünlerin vazgeçilmezlerinden olan çeyrek altına fiyatlar yükseldikçe talep de azaldı. 15 Nisan 2019 Pazartesi Tam Altın Fiyatları Ne Kadar? Birkaç gündür yine artış gösteren tam altının fiyatı geçtiğimiz gün (14 Nisan 2019 Pazar günü) 1.624,03 TL şeklindeydi. Hafta sonunun bitmesi ve yeni günün başlamasıyla beraber 15 Nisan 2019 Pazartesi günü tam altın fiyatı X TL oldu. Ekonomistler bu değişkenlikleri yapısal dönüşüm reformlarına bağlıyor. Altın fiyatları karşısında endişelenen vatandaşlar için ise reform tamamen oluşturulduktan sonra bu değişkenliğin durulacağını ve bunun bir geçiş aşaması olduğunu savunuyorlar. ONS Nedir? Altın/ ONS Fiyatı Ne Kadar?