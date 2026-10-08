Google'dan kodlama gerekmeden oyun yaptırtan platform: Playground

Yapay zekâ, oyun geliştirmeyi geleneksel programlama, tasarım ya da illüstrasyon becerisi olmayan kişiler için daha erişilebilir hâle getirirken oyun üretimine giriş engelleri hızla azalıyor. Google Labs'in bir deneyi olan Playground da bunun son örneği.

PLAYGROUND İLE KOD YAZMADAN OYUN GELİŞTİRİLEBİLECEK

Google'ın yeni platformu, oyun geliştirme sürecini basit metin komutları üzerinden yürütüyor. Kullanıcılar yarış oyunu ya da bilgi yarışması gibi oyun türlerinden birini seçebiliyor ya da tamamen sıfırdan yeni bir proje oluşturabiliyor.

Kullanıcılar oyunun 2D mi yoksa 3D mi olacağını belirleyebiliyor, tek oyunculu ya da çok oyunculu bir deneyim tercih edebiliyor. Ardından oyunun mekaniklerini, oynanışını ve görsel tarzını tarif ediyor.

Playground görsel yüklemeye de izin veriyor. Yapay zekâ, yüklenen görselleri oyunun genel sanat tarzına uygun oyun varlıklarına dönüştürebiliyor.

OLUŞTURULAN OYUNLAR MOBİL CİHAZLARDA VE BİLGİSAYARLARDA ÇALIŞIYOR

Playground üzerinden hazırlanan oyunlar hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda oynanabiliyor. Kullanıcılar projelerini yalnızca kendilerine özel tutabilecekleri gibi bağlantı üzerinden başkalarıyla da paylaşabiliyor.

Platformda ayrıca Explore adlı bir galeri bulunuyor. Kullanıcılar, hazırladıkları oyunları bu galeride yayımlayabiliyor. Yayımlanan oyunlar liderlik tabloları gibi özellikleri destekleyebiliyor.

Kullanıcılar, projelerini yayımladıktan sonra da değiştirmeyi sürdürebiliyor.

Google, ilerideki bir güncellemede Unity Spark entegrasyonu eklemeyi planladığını da belirtti. Bu entegrasyon, Unity'nin teknolojisi aracılığıyla Playground kullanıcılarına ek 3D yetenekler ve "profesyonel düzeyde" oyun mekanikleri sunabilir.



PLAYGROUND ÜCRETSİZ Mİ, KİMLER KULLANABİLECEK?

Playground ilk aşamada ABD'deki 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılara sunuluyor. Google, platformu başka ülkelerde de erişime açmayı planlıyor.

Platformun oyun kataloğunda gezinmek ve mevcut oyunları oynamak ücretsiz. Oyun oluşturma ise haftalık bir token sistemine dayanıyor.

Ücretsiz katman sınırlı sayıda token sunarken Google One AI aboneleri daha yüksek kullanım limitlerinden yararlanıyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ OYUN GELİŞTİRME ARAÇLARI PAZARI BÜYÜYOR

Google'ın bu hamlesi, Playground'u yapay zekâ destekli oyun geliştirme araçlarının büyüyen pazarına dâhil ediyor. Örneğin Roblox, kullanıcıların doğal dil komutlarıyla oyun oluşturmasını sağlayan Build özelliğini temmuz ayında duyurmuştu.

Girişim, Google'ın oyun alanına yönelik daha geniş ilgisinin de devamı niteliğinde. Şirket daha önce Stadia ile bulut oyunculuğu alanını denemiş, sonrasında anında oynanabilen web tabanlı oyunlardan bir seçki sunan YouTube Playables gibi diğer platformlarına da oyun eklemeyi sürdürmüştü.

Kaynak: TechCrunch