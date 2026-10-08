Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Selefinden yüzde 75 daha ucuz! Anthropic, Claude Haiku 5.5'i duyurdu

Anthropic, Claude Haiku 5.5'i kullanıma sundu. Yeni model, şirketin son bir ayda tanıttığı üçüncü Claude 5.5 modeli oldu. Anthropic, planlanan halka arz öncesinde yapay zekâ ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor.

Selefinden yüzde 75 daha ucuz! Anthropic, Claude Haiku 5.5'i duyurdu
Enes Çırtlık

Anthropic, yeni Claude Haiku 5.5 modelini piyasaya sürdü.

Claude Haiku 5.5, selefi Claude Haiku 4.5'e kıyasla yüzde 75 daha ucuz.

CLAUDE HAIKU 5.5'İN FİYATI

Yeni modelin fiyatlandırması, kullanılan istemin uzunluğuna göre değişiklik gösteriyor. 100 bin token'ın altındaki istemlerde bir milyon giriş token'ı için 0,10 dolar, bir milyon çıkış token'ı için ise 0,50 dolar ücret alınıyor.

Daha uzun istemlerde fiyatlar yükseliyor. Bu durumda bir milyon giriş token'ının fiyatı 0,50 dolara, bir milyon çıkış token'ının fiyatı ise 2,50 dolara yükseliyor.

Selefinden yüzde 75 daha ucuz! Anthropic, Claude Haiku 5.5 i duyurdu 1

SINIFLANDIRMA, ÖZETLEME VE VERİ ÇIKARMA İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Claude Haiku 5.5, sınıflandırma, özetleme ve veri çıkarma gibi görevler için geliştirildi. Modelin kullanım alanları arasında canlı destek, sesli ajanlar ve uygulama içi asistanlar bulunuyor.

Selefinden yüzde 75 daha ucuz! Anthropic, Claude Haiku 5.5 i duyurdu 2

YÜKSEK RİSKLİ SİBER GÜVENLİK TALEPLERİNE YERLEŞİK KORUMA

Anthropic, Claude Haiku 5.5'in dar kapsamlı bir dizi yüksek riskli siber güvenlik talebine yönelik yerleşik korumalar içeren ilk Haiku modeli olduğunu açıkladı.

Şirket, gündelik görevlerin çoğunun bundan etkilenmeyeceğini de belirtti.

Kaynak: Reuters

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'dan kodlama gerekmeden oyun yaptırtan platform!Google'dan kodlama gerekmeden oyun yaptırtan platform!
Microsoft'tan MacBook Pro’ya rakip! İşte fiyatı ve özellkleriMicrosoft'tan MacBook Pro’ya rakip! İşte fiyatı ve özellkleri

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka claude Anthropic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.