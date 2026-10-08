Selefinden yüzde 75 daha ucuz! Anthropic, Claude Haiku 5.5'i duyurdu

Anthropic, yeni Claude Haiku 5.5 modelini piyasaya sürdü.

Claude Haiku 5.5, selefi Claude Haiku 4.5'e kıyasla yüzde 75 daha ucuz.

CLAUDE HAIKU 5.5'İN FİYATI

Yeni modelin fiyatlandırması, kullanılan istemin uzunluğuna göre değişiklik gösteriyor. 100 bin token'ın altındaki istemlerde bir milyon giriş token'ı için 0,10 dolar, bir milyon çıkış token'ı için ise 0,50 dolar ücret alınıyor.

Daha uzun istemlerde fiyatlar yükseliyor. Bu durumda bir milyon giriş token'ının fiyatı 0,50 dolara, bir milyon çıkış token'ının fiyatı ise 2,50 dolara yükseliyor.

SINIFLANDIRMA, ÖZETLEME VE VERİ ÇIKARMA İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Claude Haiku 5.5, sınıflandırma, özetleme ve veri çıkarma gibi görevler için geliştirildi. Modelin kullanım alanları arasında canlı destek, sesli ajanlar ve uygulama içi asistanlar bulunuyor.

YÜKSEK RİSKLİ SİBER GÜVENLİK TALEPLERİNE YERLEŞİK KORUMA

Anthropic, Claude Haiku 5.5'in dar kapsamlı bir dizi yüksek riskli siber güvenlik talebine yönelik yerleşik korumalar içeren ilk Haiku modeli olduğunu açıkladı.

Şirket, gündelik görevlerin çoğunun bundan etkilenmeyeceğini de belirtti.

Kaynak: Reuters