Selefinden yüzde 75 daha ucuz! Anthropic, Claude Haiku 5.5'i duyurdu

Anthropic, yeni Claude Haiku 5.5 modelini piyasaya sürdü.
Claude Haiku 5.5, selefi Claude Haiku 4.5'e kıyasla yüzde 75 daha ucuz.
Yeni modelin fiyatlandırması, kullanılan istemin uzunluğuna göre değişiklik gösteriyor. 100 bin token'ın altındaki istemlerde bir milyon giriş token'ı için 0,10 dolar, bir milyon çıkış token'ı için ise 0,50 dolar ücret alınıyor.
Daha uzun istemlerde fiyatlar yükseliyor. Bu durumda bir milyon giriş token'ının fiyatı 0,50 dolara, bir milyon çıkış token'ının fiyatı ise 2,50 dolara yükseliyor.
Claude Haiku 5.5, sınıflandırma, özetleme ve veri çıkarma gibi görevler için geliştirildi. Modelin kullanım alanları arasında canlı destek, sesli ajanlar ve uygulama içi asistanlar bulunuyor.
Anthropic, Claude Haiku 5.5'in dar kapsamlı bir dizi yüksek riskli siber güvenlik talebine yönelik yerleşik korumalar içeren ilk Haiku modeli olduğunu açıkladı.
Şirket, gündelik görevlerin çoğunun bundan etkilenmeyeceğini de belirtti.
Kaynak: Reuters
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