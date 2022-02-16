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15 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

16.02.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen 15 Şubat reyting sonuçları açıkladı. Bilindiği üzere her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Farklı kanallarda yer alan birbirinden değerli yapımlar reyting mücadelesinin kazananı olmak için her gün büyük bir mücadele veriyor. Peki 15 Şubat günü en çok izlenen yapımlar arasında bakalım hangileri yer almış. İşte 15 Şubat reyting sonuçları!

15 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

15 Şubat akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 15 Şubat akşamı Show TV'de Baba, TV8'de Survivor All Star, ATV'de Destan, TRT 1'de Masumlar Apartmanı yer aldı.

15 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Şubat Salı akşamı, Survivor, Masumlar Apartmanı, Destan ve Baba yeni bölümleriyle ekrana geldi. 15 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 15 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

15 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

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