Kediniz yanınıza gelip ellerinizi, kollarınızı veya yüzünüzü yalıyorsa bunu size duyduğu sevginin bir göstergesi olarak yorumlayabilirsiniz. Gerçekten de kediler, birbirleriyle sosyal bağ kurmak ve bakım yapmak amacıyla birbirlerini yalıyor. Aynı davranışı insanlara yöneltmeleri de aralarındaki yakınlığın bir işareti olabiliyor. Ancak veteriner hekimlere göre kedilerin sahiplerini yalamasının tek nedeni sevgi değil. Peki kediler insanları neden yalar?

KEDİLERİN SAHİPLERİNİ YALAMASININ 7 NEDENİ

PetMD'de yayımlanan ve veteriner davranış uzmanı Dr. Alison Gerken tarafından hazırlanan değerlendirmeye göre kedilerin insanları yalamasının birden fazla nedeni bulunuyor.

1. Sevgisini ve bağlılığını gösteriyor olabilir

Anne kediler yavrularını temizlemek ve onlarla bağ kurmak için yalıyor. Yetişkin kediler de birbirlerini yalayarak sosyal ilişkilerini güçlendiriyor. Uzmanlara göre kedinizin sizi yalaması, sizi kendi sosyal grubunun bir parçası olarak gördüğünü ve aranızdaki bağı güçlendirmek istediğini gösterebilir.

2. İlginizi çekmeye çalışıyor olabilir

Kediniz sizi yaladığında onunla konuşuyor, seviyor veya oyun oynuyorsanız bu davranışın ilgi görmesini sağladığını öğrenebilir. Zamanla yalamanın dikkat çekmenin bir yolu olduğunu keşfederek aynı davranışı tekrarlayabilir.

3. Sizi kendi grubunun bir üyesi olarak görüyor olabilir

Kediler koku yoluyla iletişim kuran hayvanlar. Birbirlerini yaladıklarında ortak bir grup kokusu oluşturmaya yardımcı olabiliyorlar. Kedinizin sizi yalaması da sizi kendi sosyal çevresinin bir parçası olarak kabul ettiğini gösteren davranışlardan biri olabilir.

4. Yavruyken kazandığı alışkanlığı sürdürüyor olabilir

Yavru kediler annelerini emerken patileriyle yoğurma hareketi yapabiliyor. Erken sütten kesilen bazı kedilerde emzirme dönemini hatırlatan davranışlar yetişkinlikte de devam edebiliyor.

Kediniz sizi yalarken aynı zamanda patileriyle yoğuruyor ve mırlıyorsa bu davranışın yavruluk döneminden kalan rahatlama ihtiyacıyla ilişkili olması mümkün.

5. Teninizin tadını veya kokusunu merak ediyor olabilir

İnsan terinde bulunan tuz ve bazı bileşenler kedilerin ilgisini çekebiliyor. Bunun yanında şampuan, saç bakım ürünü veya ciltteki farklı kokular da kedilerin yalama davranışını tetikleyebiliyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor. Bazı losyonlar, kremler ve ilaçlı cilt ürünleri kediler için zararlı, hatta zehirli olabilecek maddeler içeriyor. Bu nedenle cildinize ürün sürdükten sonra kedinizin o bölgeyi yalamasına izin vermemeniz gerekiyor.

6. Stres veya kaygı yaşıyor olabilir

Kediler stresle başa çıkmak için kendilerini temizleme davranışını artırabiliyor. Bazı durumlarda bu davranış sahiplerini yalamaya da dönüşebiliyor.

Evdeki değişiklikler, yüksek sesler veya yabancı kişilerin gelmesi gibi durumlar kedilerde kaygıya neden olabiliyor. Yalama davranışı aşırı hale geliyor ve günlük yaşamını etkilemeye başlıyorsa veteriner değerlendirmesi önem taşıyor.

7. Altta yatan bir sağlık sorunu bulunabilir

Kedilerin insanları veya çevrelerindeki nesneleri sık sık yalaması bazen mide bulantısı, ağrı ya da fiziksel rahatsızlıkla ilişkili olabiliyor.

Özellikle daha önce böyle bir alışkanlığı olmayan kedinin aniden ve sürekli yalamaya başlaması dikkat gerektiriyor. Bu durumda davranışın yalnızca sevgi göstergesi olduğu düşünülmemeli ve veteriner hekime danışılmalı.

KEDİNİZİN SİZİ YALAMASINA İZİN VERMEK GÜVENLİ Mİ?

Kedilerin sahiplerini yalaması genellikle ciddi bir risk oluşturmuyor. Ancak ağızlarında taşıdıkları bakteriler, özellikle açık yaralarla temas ettiğinde enfeksiyona neden olabiliyor.

Bu nedenle kedilerin yüzü, ağzı veya kesik ve yaralı deri bölgelerini yalamasına izin verilmemesi öneriliyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar ve hamileler açısından daha dikkatli olunması gerekiyor.

KEDİNİZİN YALAMA ALIŞKANLIĞINI NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

Kedinizin sizi yalamasından rahatsız oluyorsanız davranışı cezalandırmak yerine dikkatini başka bir etkinliğe yönlendirebilirsiniz.

Veteriner uzmanları şu yöntemleri öneriyor:

Kedinizi sevmeye başladığınızda yalamaya yönelirse kısa süreliğine etkileşimi sonlandırın.

Dikkatini oyuncaklara veya mama bulmacalarına yönlendirin.

Yalamadan sizinle iletişim kurduğunda sevgi ve oyunla olumlu davranışı destekleyin.

Günlük oyun sürelerini artırarak enerjisini uygun etkinliklerle atmasını sağlayın.

Ev ortamını oyuncaklar, tırmanma alanları ve dinlenme noktalarıyla zenginleştirin.