Ankara Kızılay’da YKS ve LGS başarısı için "kişiye özel" eğitim modeli: Kızılay Final Premium Kurs

Üniversite (YKS) ve lise (LGS) sınavlarına hazırlık süreci, Ankara gibi rekabetin yüksek olduğu şehirlerde standart eğitim modellerinin ötesine geçmeyi zorunlu kılıyor. Kızılay Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren Kızılay Final Premium Kurs, geliştirdiği eğitim modülleriyle; akademik takibi, yayın desteğini ve profesyonel rehberliği tek bir çatı altında birleştiriyor.
Kurumun 7. sınıftan mezun grubuna kadar uyguladığı, sayısal verilere dayalı eğitim modelinin teknik detayları ve öğrencilere sunduğu avantajlar şunlardır:
Kızılay Final Premium Kurs’ta eğitim kalitesini artırmak amacıyla sınıf mevcutlarında önemli bir standarda gidilmiştir. Sadece ara sınıflar değil, tüm gruplar (LGS, YKS, Ara Sınıflar) için sınıf mevcutları maksimum 16 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Eğitim, akademik seviyesi birbirine yakın öğrencilerin oluşturduğu sınıflarda yürütülmektedir.
Üniversite hazırlık (12. Sınıf ve Mezun) programı, Ankara’daki en yoğun sınav takvimlerinden birine sahiptir.
Kurumda standart kaynakların ötesinde, veri analizine dayalı bir yayın desteği sunulmaktadır. Sene içerisinde girilen deneme sınavlarının analizleri sistem tarafından yapılır. Öğrencinin sadece yanlış yaptığı ve eksik olduğu konuları içeren 3 adet "Kişiye Özel Soru Bankası" basılarak öğrenciye teslim edilir. Bu yöntemle öğrenci, bildiği konularla zaman kaybetmek yerine nokta atışı eksik kapatır.
Öğrencilerin akademik eksiklerini kapatması için kurumda geniş kapsamlı bir etüt organizasyonu bulunur. Kurumda öğrencilerin faydalanması için haftalık ortalama 850-900 saatlik etüt açılmaktadır. Öğrenci veya rehber öğretmeni, ihtiyaç duyulan ders için sisteme girip randevu oluşturabilir. Etütler, başlama saatine 5 dakika kalana kadar bile alıma açıktır.
Kızılay Final Premium Kurs sınıfları kaç kişiliktir? Tüm sınıflar (YKS ve LGS dahil) maksimum 16 kişiliktir.
Yaz kampı programı ne zaman başlıyor? Özellikle 8, 11 ve 12. sınıflar için eğitim süreci, Haziran ve Ağustos aylarında düzenlenen hızlandırılmış kamplarla başlamaktadır.
Kişiye özel kitap uygulaması nedir? Öğrencinin girdiği deneme sınavlarındaki yanlışları analiz edilerek, sadece yapamadığı konulardan oluşan özel bir soru bankasının öğrenciye özel olarak basılması ve verilmesi işlemidir.
Kurumun ulaşım imkanları nasıldır? Kurum, Ankara’nın en merkezi noktası olan Kızılay Atatürk Bulvarı No:74 adresindedir. Metro, Ankaray ve tüm otobüs hatlarına yürüme mesafesindedir.
İletişim ve Detaylı Bilgi İçin: 📍 Adres: Atatürk Bulvarı No:74 Çankaya / ANKARA
📞 Telefon: 0312 425 60 23 - 0554 965 08 88
🌐 Web: kizilayfinal.com
