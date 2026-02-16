Ankara Kızılay’da YKS ve LGS başarısı için "kişiye özel" eğitim modeli: Kızılay Final Premium Kurs

Üniversite (YKS) ve lise (LGS) sınavlarına hazırlık süreci, Ankara gibi rekabetin yüksek olduğu şehirlerde standart eğitim modellerinin ötesine geçmeyi zorunlu kılıyor. Kızılay Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren Kızılay Final Premium Kurs, geliştirdiği eğitim modülleriyle; akademik takibi, yayın desteğini ve profesyonel rehberliği tek bir çatı altında birleştiriyor.

Kurumun 7. sınıftan mezun grubuna kadar uyguladığı, sayısal verilere dayalı eğitim modelinin teknik detayları ve öğrencilere sunduğu avantajlar şunlardır:

1. Tüm Gruplarda Maksimum 16 Kişilik Sınıflar

Kızılay Final Premium Kurs’ta eğitim kalitesini artırmak amacıyla sınıf mevcutlarında önemli bir standarda gidilmiştir. Sadece ara sınıflar değil, tüm gruplar (LGS, YKS, Ara Sınıflar) için sınıf mevcutları maksimum 16 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Eğitim, akademik seviyesi birbirine yakın öğrencilerin oluşturduğu sınıflarda yürütülmektedir.

Seviye Tespit: Öğrenciler, eğitim dönemi başında uygulanan Seviye Tespit Sınavı (STS) ile kendi akademik düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir.

Öğrenciler, eğitim dönemi başında uygulanan Seviye Tespit Sınavı (STS) ile kendi akademik düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Dinamik Sistem: Sınıflar yıl boyu sabit kalmaz. Deneme sınavı ortalamalarına göre yapılan güncellemelerle öğrencinin rekabet ortamından kopmaması sağlanır.

2. YKS Grubunda "120 Deneme" Barajı

Üniversite hazırlık (12. Sınıf ve Mezun) programı, Ankara’daki en yoğun sınav takvimlerinden birine sahiptir.

120+ Sınav: 12. Sınıf ve Mezun öğrencileri bir eğitim yılında minimum 120 deneme sınavına katılır. Bu sınavlar nitelikli denemelerin karmasıdır ve içerisinde TÖDER, ÖZDEBİR gibi Türkiye Geneli (TG) denemeler de bulunur.

Seri Denemeler: Sınava 1 ay kala "Seri Deneme" dönemi başlar. Öğrenciler son ayın ilk iki haftası günde 1 deneme, son iki haftası ise günde 2 deneme çözerek gerçek sınav kondisyonuna ulaşır.

3. Teknoloji Destekli "Kişiye Özel Kitap"

Kurumda standart kaynakların ötesinde, veri analizine dayalı bir yayın desteği sunulmaktadır. Sene içerisinde girilen deneme sınavlarının analizleri sistem tarafından yapılır. Öğrencinin sadece yanlış yaptığı ve eksik olduğu konuları içeren 3 adet "Kişiye Özel Soru Bankası" basılarak öğrenciye teslim edilir. Bu yöntemle öğrenci, bildiği konularla zaman kaybetmek yerine nokta atışı eksik kapatır.

4. Haftalık Ortalama 850-900 Saat Etüt Erişimi

Öğrencilerin akademik eksiklerini kapatması için kurumda geniş kapsamlı bir etüt organizasyonu bulunur. Kurumda öğrencilerin faydalanması için haftalık ortalama 850-900 saatlik etüt açılmaktadır. Öğrenci veya rehber öğretmeni, ihtiyaç duyulan ders için sisteme girip randevu oluşturabilir. Etütler, başlama saatine 5 dakika kalana kadar bile alıma açıktır.

5. LGS ve Ara Sınıflar İçin Özel Program

LGS Hazırlığı (8. Sınıf): Tıpkı YKS grubu gibi Haziran/Ağustos kamplarıyla yıla başlar. Yıl boyu haftalık denemeler uygulanır, sınava son 3 hafta kala yoğun deneme sınavı takvimi uygulanır.

11. Sınıflar: "Gizli Sınav Senesi" olarak tanımlanan bu dönemde öğrenciler, hem 11. sınıf müfredatını hem de TYT hazırlığını hibrit bir sistemle yürütür.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Kızılay Final Premium Kurs sınıfları kaç kişiliktir? Tüm sınıflar (YKS ve LGS dahil) maksimum 16 kişiliktir.

Yaz kampı programı ne zaman başlıyor? Özellikle 8, 11 ve 12. sınıflar için eğitim süreci, Haziran ve Ağustos aylarında düzenlenen hızlandırılmış kamplarla başlamaktadır.

Kişiye özel kitap uygulaması nedir? Öğrencinin girdiği deneme sınavlarındaki yanlışları analiz edilerek, sadece yapamadığı konulardan oluşan özel bir soru bankasının öğrenciye özel olarak basılması ve verilmesi işlemidir.

Kurumun ulaşım imkanları nasıldır? Kurum, Ankara’nın en merkezi noktası olan Kızılay Atatürk Bulvarı No:74 adresindedir. Metro, Ankaray ve tüm otobüs hatlarına yürüme mesafesindedir.

İletişim ve Detaylı Bilgi İçin: 📍 Adres: Atatürk Bulvarı No:74 Çankaya / ANKARA

📞 Telefon: 0312 425 60 23 - 0554 965 08 88

🌐 Web: kizilayfinal.com