Mynet Trend

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkışan kişiyi Ahmet Davutoğlu ikna etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 20:49 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen kişiyi eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ikna etti.

Köprünün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu aracını durdurdu.

AHMET DAVUTOĞLU İKNA ETTİ

Ahmet Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu.

(DHA)

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
Minik çocuk ölümden kıl payı kurtulduMinik çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
Onlarca ev peş peşe yıkıldı!Onlarca ev peş peşe yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet davutoğlu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar girişimi

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyaca ünlü futbolcu kalp krizi geçirdi

Dünyaca ünlü futbolcu kalp krizi geçirdi

Adres soran kadına 'Gel götüreyim' dedi! Sonrası korkunç

Adres soran kadına 'Gel götüreyim' dedi! Sonrası korkunç

Kaçakçılığı anlatan dizinin başrol oyuncuları gözaltında!

Kaçakçılığı anlatan dizinin başrol oyuncuları gözaltında!

'Adrenalin yaşatmak istedim' dedi, yaptığı şoke etti: Başardım

'Adrenalin yaşatmak istedim' dedi, yaptığı şoke etti: Başardım

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cilalama başladı, devran dönüyor mu ne. ..
her dönem gördüğümüz senaryo allah sonumuzu hayır etsin amin
Ahmetttt beni Affet.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

Minik çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

Onlarca ev bir anda yıkıldı! İnanılmaz görüntüler

Onlarca ev peş peşe yıkıldı!

IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydik

Talabani: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydik

Korkutan Görüntü! Romanya’da meydana gelen dev hortum görüntülendi

Görüntüsü bile tüyler ürpertti

Tecavüzden hüküm giyenlere için kimyasal hadım cezası

Tecavüzden hüküm giyenlere için kimyasal hadım cezası

Koçların kavgasını çoban köpekleri ayırmaya çalıştı

Çoban köpekleri ayırmaya çalıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.