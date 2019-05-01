15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkışan kişiyi Ahmet Davutoğlu ikna etti

Köprünün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu aracını durdurdu.
AHMET DAVUTOĞLU İKNA ETTİ
Ahmet Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu.
(DHA)
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