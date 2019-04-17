15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürekleri ağza getiren görüntü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir şahıs, kuzey yönüne bakan halatlardan birinin tepesine tırmandı.
Halata neden tırmandığı bilinmeyen şahıs yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsı tırmandığı yeden indirmek için polisin ikna çabaları sürüyor.
(İHA)
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