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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürekleri ağza getiren görüntü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
YAŞAM  | 17.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir halata tırmanan şahıs yürekleri ağza getirdi. Şahsı indirmek için polisin ikna çabaları sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir şahıs, kuzey yönüne bakan halatlardan birinin tepesine tırmandı.

Halata neden tırmandığı bilinmeyen şahıs yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsı tırmandığı yeden indirmek için polisin ikna çabaları sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü polis

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