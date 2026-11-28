Adana'da geçmişte fazla tercih edilmeyen sakatat ürünlerinden ciğer ile yapılan kebap, son yıllarda düzenlenen fuar, festival ve karnavallarla birlikte kentin gastronomi kültürünün önemli parçalarından biri haline geldi.

DHA

Özellikle Adana Lezzet Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı gibi organizasyonların ardından kent dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği ciğer, sabah kahvaltılarında tüketilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinde ciğer tüketen vatandaşın talebi ile fiyatlar da arttı.

KEMİKSİZ KUZU ETİNİN KİLOSU 850 TL, CİĞER BİN 100 TL

DHA

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, geçmişte satışına rağbet gösterilmeyen ciğerin bugün talebe yetiştirilemediğini söyledi. Yaklaşık 15 yıl önce karaciğerin satılmadığı için döküldüğünü belirten Yağmur, "Ciğere daha önce fazla rağbet yoktu. Özellikle karaciğer bundan 15 yıl önce dökülürdü, satılmazdı. Fakat ilimizde düzenlenen fuarlar, festivaller ve karnavallarla birlikte kentin tanıtımı arttı. Ciğerler sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi oldu. Ayrı bir kültüre dönüştü. Adanalıların yanı sıra çeşitli illerden gelen vatandaşlar sabah 05.00 gibi ciğer sofralarında buluşmaya başladı. Bu nedenle ciğer fiyatları et fiyatını solladı. Ayrıca piyasada ciğer bulamıyoruz. Şu an kemiksiz etin kilosu kasaplarda 850 TL iken ciğer bin ile bin 100 TL arasında satılıyor. Talebin fazla olması ve arzın karşılanamaması nedeniyle ciğer şu an zor günlerini yaşıyor. Diğer illerimizden takviye ciğer getirtiyoruz. Şu an ciğer bulunmuyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'ten ciğer getirterek Adanalıların ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

SABAH KALVALTISI KÜLTÜRÜ HALİNE GELDİ, TALEP ARTTI

Adana Kasaplar Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen de "Bundan 10-15 yıl önce sakatat çeşitleri aslında maddi durumu iyi olmayan kişilerin yemeğiydi. Kimse bu ürünleri yemezdi. Ama şu an Adana'da büyük restoran ve kebapçıların açılmasıyla sakatata ilgi arttı. Çünkü ciğer, Adana halkının yanı sıra diğer büyük illerden kentimize, festivallerimize gelen vatandaşlarımızın sabah kahvaltısı kültürü haline geldi. Sabah erken saatlerde İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan uçakla sırf burada ciğer yemeye gelenler var. Dolayısıyla et fiyatları ciğerin yanında çok uygun kaldı. Kuzu etinin kilosunu 850 TL, ciğeri bin 50 TL'den satıyoruz. Satmak için ciğer bulmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

'CİĞER BULAMIYORUZ, RESMEN KARABORSAYA DÜŞTÜ'

Lokanta işletmecisi ve 35 yıllık kebap ustası Fatih Kaplan (49) ise ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü söyleyerek, "Ciğer fiyatları şu an çok fahiş. Ben bin 100 TL'den alınca halka nasıl vereceğim? Bu fiyata da kasaptan bulabilirsiniz. Markete sordum, ciğerin kilosu bin 700 TL. Vatandaş lokantaya geldiğinde 'Ciğer neden bu kadar pahalı?' diyor. Daha bunun salatası, ekmeği, dükkan kirası, işçi masrafı var. Eskiden ciğer bu kadar talep görmüyordu. Şimdi sabah kahvaltısı geleneği çıkınca başımızın tatlı belası oldu. Dükkanda bulundurmasak müşteriyi kaybediyoruz, bulundursak ve satsak bir kar bırakmıyor. Ayrıca fiyattan ziyade bulunmuyor da. Kasapta sadece iki tane bulabildim. Resmen karaborsa" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır