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  4. 15 yıldır kullandığı sarı saçlarına veda etti! Didem Soydan yeni imajıyla dikkat çekti

15 yıldır kullandığı sarı saçlarına veda etti! Didem Soydan yeni imajıyla dikkat çekti

02.10.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Deniz ile aşk yaşayan model Didem Soydan, imaj değişikliğine gitti. 15 yıldır kullandığı sarı saçlarının rengini değiştiren Soydan, gelen yorumlara kayıtsız kalamayarak açıklama da yaptı.

15 yıldır kullandığı sarı saçlarına veda etti! Didem Soydan yeni imajıyla dikkat çekti

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 38 yaşındaki ünlü model Didem Soydan herkesi şaşırttı. 15 yıldır kullandığı sarı saçlarının rengini değiştirerek yeni imajını paylaşan Soydan sosyal medyada gündem oldu.

Uzun zamandır sarıya boyatarak kullandığı saçlarını koyu tonlara çeviren Soydan, yeni rengini 755 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

15 yıldır kullandığı sarı saçlarına veda eden Didem Soydan, paylaştığı videolardan birine "Karanlık çağıma hoş geldiniz" notunu yazdı.

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TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI

Yeni tazıyla binlerce beğeni ala güzel modele hem olumlu hem olumsuz yorumlar vardı. Soydan; takipçilerini ikiye bölen ve kiminin sarıya geri dönmesini, kiminin de böyle kalmasını söylediği yorumlar üzerine ise Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

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Selam. Mini hatırlatma: Modellik icra edildiği ilk günden beri markalar ve çekimler için saç, kaş, tırnak, stil değişikliğine gidilir. İlk defa saçı değişen bir model görmediğinizi umuyorum. Velev ki bir ilki yaşıyorsunuz; ben haber edene kadar sığınaklarınızdan çıkmayın, köyünüzü terk etmeyin lütfen.

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Didem Soydan sosyal medya Model yaşında
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