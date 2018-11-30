150 yıldır aynı yerde aynı lezzette helva yapıyorlar

Helva yapmayı Aydın'da bir helvacıda 10 yıl çalışıp öğrendikten sonra memleketine gelip kendi iş yeri olan "Helvacı Necmi"yi 1883 yılında kuran Mehmet Çavuş, kendinden sonraki kuşaklara mesleğini miras bıraktı. Çocukları ve torunları tarafından 5 kuşaktır işletilmeye devam eden dükkan, lezzetiyle ünlenen helvası ile ilçeye gelenlerin uğrak noktası oldu. Tarihi helvacı bugüne dek, ününü duyan birçok siyasi isim ve sanatçıyı ağırladı.

Helvacı Necmi'nin hikayesini anlatan işletme sahibi Necmi Akkuş, 1870'li yıllarda Aydın'a çalışmak için giden büyük dedesinin aileye yeni bir iş kapısı açtığını söyledi. Geçim sıkıntısının yoğun olarak hissedildiği yıllarda, Aydın'da bir köy ağasının yanında çalışan dedesi Mehmet Çavuş'un, orada bir altın bilezik edindiğini belirten Akkuş, şunları dile getirdi: "Dedemiz, yazları ağanın üzüm bağlarında, kışları da yine ağaya ait helvacı dükkanında çalışmaya başlamış. 10 yılı aşkın süre burada kalmış, helvacılığı öğrenmiş. Sonra bir gün hanım ağası dedemizi yanına çağırmış, kuşağından iki kese altını çıkarıp vererek, 'Oğlum, bu adamın ne işi biter, ne parası. Git kendine bir hayat kur' demiş" diye konuştu.