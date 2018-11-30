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150 yıldır aynı yerde aynı lezzette helva yapıyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Arasta Çarşısı'nda tam 150 yıl önce faaliyete geçen helvacı dükkanı, günümüzde de aynı lezzetle helvaseverleri buluşturuyor. Akkuş ailesi 5 kuşaktır Konyalılara hizmet veriyor.

150 yıldır aynı yerde aynı lezzette helva yapıyorlar

Helva yapmayı Aydın'da bir helvacıda 10 yıl çalışıp öğrendikten sonra memleketine gelip kendi iş yeri olan "Helvacı Necmi"yi 1883 yılında kuran Mehmet Çavuş, kendinden sonraki kuşaklara mesleğini miras bıraktı. Çocukları ve torunları tarafından 5 kuşaktır işletilmeye devam eden dükkan, lezzetiyle ünlenen helvası ile ilçeye gelenlerin uğrak noktası oldu. Tarihi helvacı bugüne dek, ününü duyan birçok siyasi isim ve sanatçıyı ağırladı.

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Helvacı Necmi'nin hikayesini anlatan işletme sahibi Necmi Akkuş, 1870'li yıllarda Aydın'a çalışmak için giden büyük dedesinin aileye yeni bir iş kapısı açtığını söyledi. Geçim sıkıntısının yoğun olarak hissedildiği yıllarda, Aydın'da bir köy ağasının yanında çalışan dedesi Mehmet Çavuş'un, orada bir altın bilezik edindiğini belirten Akkuş, şunları dile getirdi: "Dedemiz, yazları ağanın üzüm bağlarında, kışları da yine ağaya ait helvacı dükkanında çalışmaya başlamış. 10 yılı aşkın süre burada kalmış, helvacılığı öğrenmiş. Sonra bir gün hanım ağası dedemizi yanına çağırmış, kuşağından iki kese altını çıkarıp vererek, 'Oğlum, bu adamın ne işi biter, ne parası. Git kendine bir hayat kur' demiş" diye konuştu.

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Mehmet Çavuş'un Akşehir'e dönerek, tarihi helvacının bulunduğu dükkanın yarısını Rumlardan kalanını da bir esnaftan satın aldığını ifade eden Akkuş, şunları belirtti: "Bu dükkanda 1883 yılında bu işe başlıyor. O gün bugündür 135 yıldır bu dükkan devam ediyor. Mehmet Çavuş 1924'te vefat ediyor, 1904'te yanında yetişmeye başlayan dedem, onun vefatından sonra bayrağı devralıyor. 1930’larda, 3. kuşak olan babam geliyor. 1960’lı yıllarda 4. kuşak olan ben işe başladım. Şimdi birlikte çalıştığım oğlum Tacettin, 5. kuşak olarak 2003’ten beri dükkanda mesleği sürdürüyor."

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Akkuş, ürettikleri helvanın lezzet ve kalitesini 150 yıldır koruduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "1880’li yıllardan bu yana aynı tadı sunmaya çalışıyoruz. Dedem nasıl yapıyorsa, helva aynı şekilde yapılıyor. Helvalarımızda koruyucu, glikoz kesinlikle yoktur. Çöğen, şeker ve tahin kullanıyoruz. Lezzetimizi, kalitemizi hiç bozmadık. Bu işi yapıyorsan, severek yapacaksın. Sevmen lazım. Benimsemezsen, sevmezsen bu iş yürümez. Biz 5 kuşaktır, ilk gün dedem nasıl yapıyorsa helvayı aynı şekilde yapıyoruz. Kaliteyi kesinlikle bozmadık, asla kar gayesi gütmedik."

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Akşehir'in geçmişte helvacılarıyla ünlü bir ilçe olduğunu, bugün az sayıda tarihi helvacının kaldığını dile getiren Akkuş, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin, ünlüler ve siyasilerin uğrak noktası olmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Başarılarını, özenli çalışmaya ve kanaatkar olmaya bağlayan Akkuş, şunları kaydetti: "Siyaset adamları, sanatçılar, tiyatrocular Akşehir’e geldiğinde burası uğrak yeridir. Bakanları, sanatçıları ağırladık. Erol Günaydın, Kadir Çöpdemir, Erol Büyükburç, şarkıcılar, türkücüler, devlet büyüklerinden eski bakan Ertuğrul Günay, Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve daha sayamayacağımız birçok ünlü isim geldi, helvamızı tattı." Akkuş, en çok tercih edilen çeşidin tahin helvası olduğunu, ardından köpük helva ile üzerine tahin, pekmez ve bazı özel baharatlar ekledikleri irmik helvasının tercih edildiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
helva helvacı necmi

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