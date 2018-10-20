Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır? İşte kolay, pratik ve videolu şekerpare tarifi

Şekerpare, üzerine konulmuş badem veya fındıklı görüntüsü ile hemen akıllara gelen bu nefis tatlı, Türk mutfağının eşsiz tatlarından biridir. İrmiğin verdiği güzel kıvam ile sofralarımıza ayrı bir lezzet katar. Genellikle hazır olanını yediniz ve şu zamana kadar hiç kendiniz yapmadıysanız kolay şekerpare tarifi ile hemen denemelisiniz. Videolu anlatımı ve püf noktaları ile sizler de bu tarif ile ağızlara layık bir şekerpare yapabilirsiniz. İşte sade ve portakallı olmak üzere iki farklı şekerpare tarifi...
Türk mutfağından dünya sofralarına giren enfes lezzetlerden biri de şekerparedir. Şekerpare, şerbetli bir irmik tatlısıdır. Bazı yörelerde şerbetli tatlı olarak bilinen şekerparede değişmeyen tek şey şerbetidir.
Şekerpare hamuru hazırlandıktan sonra, ufak parçalara bölünüp, yuvarlak biçiminde ayrılır. Fırına koymadan önce, üstlerine tuzsuz fındık, fıstık, badem, ceviz vb. kuruyemişlerden birer adet konur.
Farklı bir aroma katmak için vanilya, limon kabuğu ya da limonsuyu da eklendiği olur. Biz de farklı olarak portakal aromalı şekerpare tarifini sizler için hazırladık.
Şekerpare tatlısını ilk defa evinizde deniyorsanız bile korkmayın. Aşağıdaki tarifle birlikte videoyu izlemeniz halinde siz de nefis bir şekerpare yapabilirsiniz. Yapımı yaklaşık olarak 30-40 dakika sürecek olan şekerpare tatlısının 8 kişilik olanı için gereken malzemeler şu şekilde;
Şekerpare için Gereken Malzemeler
2.5 su bardağı un
250 gr tere yağ veya margarin
2 adet yumurta
1/2 kg toz şeker
2 yemek kaşığı irmik
5 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 su bardağı sıcak su
1/2 adet limon
Tercihe göre tuzsuz olması şartı ile badem, fındık veya fıstık içi
Şekerpare Nasıl Yapılır?
İlk olarak bir paket margarini derin bir kaba alıyor ve iyice yoğuruyoruz. İçine 2.5 su bardağı unu ekleyip ve yoğurmaya devam ediyoruz. Kabınıza 5 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 çorba kaşığı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 adet yumurtayı ilave edin ve iyice yoğurun. Bu şekilde hazırladığımız hamuru 15 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye alıyoruz. Bu sırada ise şerbeti hazırlayabiliriz.
Şerbet için tencereye 3 su bardağı sıcak suyu dökün. Suyun içine yarım kesilmiş limonu (Yıkanmış olarak, kabuğu ile birlikte) ve yarım kg şekeri koyun. Su, limon ve şekeri orta ateşte 10 dakika kaynamaya bırakın. Şerbeti daha sonrasında ılıması için ocaktan alıyoruz.
Dinlenmeye bıraktığımız hamurlara ceviz büyüklüğünde yuvarlak şekil verin ve tepsinin üzerine aralarında biraz boşluk kalacak şekilde dizin. Hamurların üzerini az bastırın ve üzerlerine tercihinize bağlı olarak 1 adet fıstık içi badem ya da fındık koyun.
Önceden 160 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız sıcak şekerparelerin üzerine daha önceden hazırlayıp ılıttığınız şerbeti dökün.
İrmik yerine çekilmiş badem ile de tatlınızı yapabilirsiniz.
Hamurun kıvamı kulak memesi gibi olmalıdır. Bunu da unun miktarını azaltıp artırarak yapabilirsiniz.
Şekerparelerin hamurunu kendiniz yaptığınızda, şerbetleri dökerken şerbet ılık, şekerpareler sıcak olmalıdır. Ancak hazır şekerpare aldıysanız, şekerpareler soğuk olacağı için şerbetinizin sıcak olması gerekir.
Şerbeti döktükten sonra bir süre soğumasını ve şekerparelerin şekeri emmesini bekleyin ve soğuk olarak servis yapın.
Fırın tepsisini yağlamayı unutmayın.
Şerbetin daha iyi çekmesini istiyorsanız şekerparelerin üzerine bir tepsi koyarak kapatın.
Normal şekerpare dışında farklı bir tat denemek isterseniz portakallı şekerpare tarifi tam size göre. Tarifimiz için tahmini süre 50 dakika ve istenilen malzemeler 10 kişilik.
Portakallı Şekerpare İçin Gereken Malzemeler
2 adet yumurta
1/2 su bardağı irmik
1 su bardağı pudra şekeri
1/2 paket margarin
1/2 su bardağı sıvı yağ
5 su bardağı un
1 adet portakalın suyu ve kabuk rendesi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
4 su bardağı su
5 su bardağı şeker
3 damla limon suyu
Tercihe göre tuzsuz olması şartı ile badem, fındık veya fıstık içi
Portakallı Şekerpare Nasıl Yapılır?
Oda sıcaklığındaki margarin karıştırma kabına alınarak el ile iyice ezilir. İçerisine 1 yumurta , diğer yumurtanın beyazı, sıvı yağ, portakal suyu ve pudra şekeri de ilave edilip karıştırılır.
İrmik, vanilya, portakal kabuğu rendesi, kabartma tozu ve un da yavaş yavaş eklenir. Ele yapışmayacak bir hamur olana kadar yoğurulur. Hazırlanan hamur 15 dk. dinlendirilir.
Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve oval şekil verilir. Üzerleri çatalla çizilir. Yumurta sarısı sürülüp 180 derece fırında tatlının üzeri kızarana kadar pişirilir.
Şerbeti için tüm malzemeler tencereye alınır ve kaynatılır. Hazırlanan şerbet soğutulur. Portakallı irmikli şekerpare tatlısı sıcak iken soğuk şerbet üzerine gezdirilir.
Tatlılar soğumaya bırakılır. Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı tozu ile portakallı irmikli şekerpare tatlısı servis edilir.
Gelelim iki mükemmel tadın birleşimine: Çikolatalı şekerpare.
Çikolatalı Şekerpare İçin Gereken Malzemeler
2 yumurta
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı sıvı yağ
1 kabartma tozu
1,5 – 2 su bardağı un
1/2 çay bardağı çikolata damlası
Tercihe göre tuzsuz olması şartı ile badem, fındık veya fıstık içi
Şerbeti için:
1,5 su bardağı şeker
2 su bardağı su
2-3 damla limon suyu
Çikolatalı Şekerpare Nasıl Yapılır?
Öncelikle un, kabartma tozu ve çikolata dışındaki malzemeleri bir kaba alarak karıştırıyoruz. Bu sırada yumurtalardan birinin sarı kısmını daha sonra üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yumurtaları da o şekilde ekledikten sonra un ve kabartma tozu ekleyerek iyice yoğuruyoruz. Kulak memesi kıvamına gelince çikolatayı ekliyor ve yine yoğuruyoruz. Yağlanmış tepsiye hamuru şekerpare şeklini vererek ve üzerlerine yumurtanın sarısını sürerek ve isteğinize bağlı olarak fındık, fıstık, badem ekleyerek 180 derece fırına yerleştiriyoruz.
Şekerparelerin üzeri kızarana kadar fırında kalacak. Bu sırada şerbeti hazırlayabiliriz. Şeker ve suyu kaynatıp sonrasında limon suyunu ekliyoruz. 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakıyoruz.
Şekerpareler piştikten sonra fırında çıkarınca biraz bekleyip soğuyan şerbeti üzerine yavaşça ekliyoruz. Sonrasında ise tatlıyı şerbeti emmesi soğumaya bırakıyoruz.
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