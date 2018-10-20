Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır? İşte kolay, pratik ve videolu şekerpare tarifi

Şekerpare, üzerine konulmuş badem veya fındıklı görüntüsü ile hemen akıllara gelen bu nefis tatlı, Türk mutfağının eşsiz tatlarından biridir. İrmiğin verdiği güzel kıvam ile sofralarımıza ayrı bir lezzet katar. Genellikle hazır olanını yediniz ve şu zamana kadar hiç kendiniz yapmadıysanız kolay şekerpare tarifi ile hemen denemelisiniz. Videolu anlatımı ve püf noktaları ile sizler de bu tarif ile ağızlara layık bir şekerpare yapabilirsiniz. İşte sade ve portakallı olmak üzere iki farklı şekerpare tarifi...

ŞEKERPARE

Türk mutfağından dünya sofralarına giren enfes lezzetlerden biri de şekerparedir. Şekerpare, şerbetli bir irmik tatlısıdır. Bazı yörelerde şerbetli tatlı olarak bilinen şekerparede değişmeyen tek şey şerbetidir.

Şekerpare hamuru hazırlandıktan sonra, ufak parçalara bölünüp, yuvarlak biçiminde ayrılır. Fırına koymadan önce, üstlerine tuzsuz fındık, fıstık, badem, ceviz vb. kuruyemişlerden birer adet konur.

Farklı bir aroma katmak için vanilya, limon kabuğu ya da limonsuyu da eklendiği olur. Biz de farklı olarak portakal aromalı şekerpare tarifini sizler için hazırladık.