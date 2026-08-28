150 yıllık ağacın tepesine ev kurdu! Dallar odaların içinden geçiyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde emekli memur Mustafa Kahraman, çocukluğunun geçtiği bahçedeki yaklaşık 150 yıllık meşe ağacının üzerine 36 metrekarelik ev yaptırdı. Karadeniz'den getirilen ahşap malzemelerle inşa edilen ve yaklaşık 25 basamakla çıkılan ağaç ev, sıra dışı görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

MEŞE AĞACININ ÜZERİNE 36 METREKARELİK EV İNŞA ETTİ

Mustafa Kahraman, 2014 yılında memuriyetten emekli olduktan sonra çocukluk yıllarının geçtiği bahçesine dönerek çiftçilik yapmaya başladı. Yaz aylarında sık sık gölgesinde vakit geçirdiği meşe ağacının üzerine ev yapma fikri ise Karadeniz'den gelen bir arkadaşının tavsiyesiyle ortaya çıktı. Arkadaşının önerisini değerlendiren Kahraman, evin yapımında kullanılacak ahşap malzemeleri Karadeniz'den özel olarak getirtti. Malzemelerin bölgede işlenmesinin ardından 2019 yılında meşe ağacının üzerine 36 metrekarelik ev inşa edildi.

"KARADENİZ'DEN BİR ARKADAŞIM AĞACIN ÜZERİNE EV YAPMAMI TAVSİYE ETTİ"

Çocukluğunun aynı bahçede geçtiğini belirten Kahraman, "Daha önce çocukluğum buralarda, bu bahçede, bu ağacın yanında geçti. Yıllar sonra emekli oldum ve tekrar buraya geldim. Yazın sıcak günlerinde ağacın başında kalıyorduk. Karadeniz'den bir arkadaşım geldi ve bu ağacın üzerine ev yapmamı tavsiye etti. Ahşaplarını Karadeniz'den getirdik, burada işleyip yaptırdık. Zamanla da bu hale getirdim" dedi.

AĞACIN DALLARI ODALARIN İÇERİSİNDEN GEÇİYOR

Evin yapımı sırasında ağacın doğal yapısını korumaya özen gösterdiklerini kaydeden Kahraman, "Ağacın dallarından bazıları odaların içerisinden çıkıyor. Herhangi bir şekilde ağaca zarar vermedik. Ev 36 metrekare. 2019 yılında yaptım" ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE DE DEPREMDE DE SIĞINAKLARI OLDU

Kahraman ve ailesinin doğayla iç içe yaşam alanı olarak kullandığı ağaç ev, sonraki yıllarda farklı bir anlam da kazandı. Aile, Covid-19 pandemisi döneminin bir bölümünü burada geçirirken, 6 Şubat depremlerinin ardından da bir süre ağaç evde kaldı. Evin elektrik, buzdolabı ve televizyon gibi temel ihtiyaçları karşılayacak imkanlara sahip olduğunu belirten Kahraman, "Pandemiyi burada geçirdik. Depremde de burada kaldık. Bir müddet burada yaşamış olduk. Elektriğimiz, buzdolabımız, televizyonumuz vardı, idare ettik" diye konuştu.

"MALİYETİ YAKLAŞIK BİR DAİRE FİYATI"

Ağaç evin yapıldığı dönemde önemli bir maliyetinin olduğunu da aktaran Kahraman, yapının kendisine yaklaşık bir daire fiyatına mal olduğunu söyledi. Meşe ağacının bakımını da kendisinin yaptığını dile getiren Kahraman, ağacın yaşının 150 yıl veya daha fazla olabileceğini belirterek, "Özel gübresini, bakımını ve budamasını yapıyorum. Sulamasını gerçekleştiriyorum. Yaz ve güz dönemlerinde gübresini veriyorum. Bildiğim kadarıyla 150 yıllık, belki daha da yaşlı olabilir. Tarihi bir ağaç" dedi.

GÖRMEK İÇİN GELENLER OLUYOR

Bölgede benzer bir ağaç ev bulunmadığını ifade eden Kahraman, sosyal medyada yayılan fotoğrafların ardından farklı yerlerden gelenlerin de evi merak ettiğini söyledi. Kahraman, "Bazı bölgelerden gelip ağacı gören, fotoğraf çektirip gidenler oluyor. Çevrede başka örneği olmadığı için dikkat çeken bir ağaç ev" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır