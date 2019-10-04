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1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar

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TEKNOLOJİ  | 04.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

1500 TL altına alabileceğiniz şık, işlevsel, çift kameraya sahip bir akıllı telefon yok mu? Elbette var.

1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar

1500 TL altına şık tasarıma sahip, çift ana kameralı bir telefon alamam diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar!

Son dönemde akıllı telefon fiyatlarının hayli yükseldiği inkar edilemez bir gerçek. Fiyatların bu denli yüksek olmasında hem döviz kurlarının normalin üzerinde seyretmesi, hem de ağır vergiler önemli rol oynuyor.

Huawei Y7 Pro 2019

Yonga Seti: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1350 TL

huawei-y7

Samsung Galaxy A10

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1090 TL

galaxy-a10

Samsung Galaxy A20

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1400 TL

galaxy-a20

Xiaomi Redmi 7

Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1220 TL

xiaomi-redmi-7

Xiaomi Mi A2 Lite

Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1170 TL

xiaomi-mi-a2-lite

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon huawei samsung xiaomi

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