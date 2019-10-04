1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar

1500 TL altına şık tasarıma sahip, çift ana kameralı bir telefon alamam diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar!

Son dönemde akıllı telefon fiyatlarının hayli yükseldiği inkar edilemez bir gerçek. Fiyatların bu denli yüksek olmasında hem döviz kurlarının normalin üzerinde seyretmesi, hem de ağır vergiler önemli rol oynuyor.

Huawei Y7 Pro 2019



Yonga Seti: Snapdragon 450

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1350 TL

Samsung Galaxy A10



Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 2GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç

Kamera: 13MP / 5MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1090 TL

Samsung Galaxy A20



Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1400 TL

Xiaomi Redmi 7



Yonga Seti: Snapdragon 632

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç

Kamera: 12MP + 2MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1220 TL