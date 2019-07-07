1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

Malum, son dönemde döviz kurlarında gözle görünür bir düşüş yaşandı. Peki bu düşüş ülkemizde dışarıdan gelen telefonların fiyatlarını nasıl etkiledi?

Aslında normal şartlarda akıllı telefon fiyatlarının geçtiğimiz aya oranla daha uygun olması lazımdı. Zira döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası, telefon fiyatlarının da düşmesi normal olacaktı.

Fakat geçtiğimiz ay ÖTV oranlarının yükselmesi nedeniyle, döviz kurlarındaki düşüşü pek hissedemedik. Çünkü olması gereken indirimler, ÖTV zammına kurban gitti.

Samsung Galaxy M10



Yonga Seti: Exynos 7870

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 16GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.22 inç

Kamera: 13MP / 5MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1350 TL

Samsung Galaxy A10



Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 2GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç

Kamera: 13MP / 5MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1250 TL

Xiaomi Redmi 7



Yonga Seti: Snapdragon 632

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç

Kamera: 12MP + 2MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1450 TL