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1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

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TEKNOLOJİ  | 07.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Yaz tatiline çıkmadan önce kaliteli fotoğraflar çekebileceğiniz, uygun fiyatlı bir akıllı telefon mu almayı düşünüyorsunuz? O zaman sizleri 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listemize alalım.

1500 TL altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

Malum, son dönemde döviz kurlarında gözle görünür bir düşüş yaşandı. Peki bu düşüş ülkemizde dışarıdan gelen telefonların fiyatlarını nasıl etkiledi?

Aslında normal şartlarda akıllı telefon fiyatlarının geçtiğimiz aya oranla daha uygun olması lazımdı. Zira döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası, telefon fiyatlarının da düşmesi normal olacaktı.
Fakat geçtiğimiz ay ÖTV oranlarının yükselmesi nedeniyle, döviz kurlarındaki düşüşü pek hissedemedik. Çünkü olması gereken indirimler, ÖTV zammına kurban gitti.

Samsung Galaxy M10

Yonga Seti: Exynos 7870
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 16GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.22 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1350 TL

Samsung Galaxy A10

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1250 TL

Xiaomi Redmi 7

Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL

Huawei Y7 2019

Yonga Seti: SD 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.3 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL

Oppo AX7

Yonga Seti: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 4230 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL

Honor 10 Lite

Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 24MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefonlar

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