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Seçim Yapmadan Önce Bakılacak Yer: Onedio Rehber

Bir akşam yemeği için restoran ararken, yeni bir kuaför denemeden önce ya da markette hangi peyniri alacağınıza karar verirken aynı soruyla karşılaşırsınız: Hangisi?

Seçim Yapmadan Önce Bakılacak Yer: Onedio Rehber
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Seçenek çok, vakit az. Yorum sitelerinde kaybolmak, sosyal medyada birbiriyle çelişen önerileri ayıklamak da başlı başına bir iş. Onedio Rehber tam bu an için hazırlandı.

ONEDİO REHBER NEDİR?

Onedio Rehber; mekân, ürün, marka ya da hizmet seçmeden önce göz atabileceğiniz güncel listeleri tek bir sayfada topluyor. Her liste belli bir ihtiyaca odaklanıyor. "İyi bir yer" gibi genel bir öneri yerine, "Kadıköy'ün en iyi kuaförleri" ya da "çocuk dostu oteller" gibi doğrudan aradığınız şeye cevap veriyor.

ÜÇ KATEGORİ, FARKLI İHTİYAÇLAR

Rehberler üç ana başlık altında toplanıyor:

Mekân & Gezi: Restoranlar, kafeler, barlar, oteller ve plajlar. Bornova'da akşam yemeği için yer mi arıyorsunuz, kış tatili için kayak oteli mi planlıyorsunuz, yoksa İstanbul'da daha önce gitmediğiniz, alışılmışın dışında bir mekân mı istiyorsunuz?
Alışveriş & Ürünler: Elektronikten kozmetiğe, bebek ürünlerinden ev eşyasına kadar en kalabalık bölüm burası. Market rafında hangi ketçabı alacağınızdan Ezine peynirinde hangi markayı seçeceğinize kadar günlük kararlar için kısa bir kontrol listesi.
Yaşam & Hizmetler: Kuaför, spor, sağlık ve eğitim. Beşiktaş'ta kadın kuaförü, Nişantaşı'nda gelinlikçi gibi kişisel ve çoğu zaman tek seferlik ama önemli kararlar için.

REHBERDE NELER VAR?

Listelerin konusu, gündelik hayatın küçük ama can sıkıcı kararlarından oluşuyor. Kış için kayak oteli tavsiyeleri, Bornova'nın restoranları, Nişantaşı'nın butikleri, İstanbul'un en değişik mekânları, çocuk dostu oteller ya da kahvaltı sofrası için Ezine peyniri markaları bunlardan yalnızca birkaçı. Her rehber tek bir soruya odaklandığı için uzun aramalar yapmadan, birkaç dakikada aklınızdaki seçenekleri daraltabilirsiniz. Listeyi okuduktan sonra son kararı yine siz verirsiniz; rehber yalnızca nereden başlayacağınızı kolaylaştırır.

ŞEHRİNİZE GÖRE FİLTRELEYİN

Rehberleri şehre göre de süzebilirsiniz. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Nevşehir, Aydın ve Çanakkale için hazırlanmış listeler var. Böylece başka bir şehrin önerileri arasında vakit kaybetmeden yalnızca bulunduğunuz ya da gideceğiniz yere bakabilirsiniz. Tatil öncesi Muğla'ya, hafta sonu kaçamağı için Nevşehir'e göz atmak birkaç dokunuş sürüyor.

Seçim Yapmadan Önce Bakılacak Yer: Onedio Rehber 1

NEDEN GÜNCEL OLMASI ÖNEMLİ?

Mekânlar kapanıyor, menüler değişiyor, ürünlerin formülleri yenileniyor. Geçen yılın listesi bugün sizi yanlış yere götürebilir. Onedio Rehber'deki listeler yıl ve güncelleme bilgisiyle yayımlanıyor, yani neye baktığınızı ve ne zaman hazırlandığını bilerek karar veriyorsunuz. Özellikle mekân listelerinde bu bilgi önemli; bir listeyi açtığınızda tarihine bakmanız, önerinin ne kadar taze olduğunu ilk bakışta anlamanızı sağlıyor.

KİMLER İÇİN?

Yeni bir semte taşınan, misafirini ağırlayacak yer arayan, ilk kez bebek ürünü alışverişine çıkan, düğün hazırlığı yapan ya da yalnızca "bu akşam nereye gitsek?" sorusuna hızlı bir cevap isteyen herkes için. İstanbul'a yeni gelmiş bir öğrenci de, yıllardır aynı semtte yaşayıp yeni bir yer denemek isteyen biri de aynı sayfadan işine yarayan bir liste bulabilir. Rehber, karar vermeden önceki o kısa araştırma anını kolaylaştırmak için var.

NASIL KULLANILIR?

onedio.com/rehber adresine girin, kategorinizi ve şehrinizi seçin, size uygun listeyi açın. Rehberlere Onedio mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki sefere "hangisi?" diye düşündüğünüzde, aramaya buradan başlayın.

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Anahtar Kelimeler:
Rehber
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