Türkiye'de neredeyse her kafede var! Meğer Acun Ilıcalı getirmiş: 'Yayılmasının tek sebebi benim'

Acun Ilıcalı, Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Magnolia tatlısının Türkiye’de nasıl popüler hale geldiğini anlatan Ilıcalı, "Magnolia diye bir tatlı var ya, onu Türkiye’ye ben getirdim." ifadelerini kullandı.

"BİR TATLI ÖNERECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Ilıcalı’nın anlattığına göre Magnolia’nın Türkiye’ye gelişi, Bahattin isimli bir arkadaşının açmayı planladığı kafeyle başladı.

Arkadaşının çok gezdiğini bildiği için kendisinden mekana bir dokunuş yapmasını istediğini belirten Ilıcalı, yaşananları şöyle anlattı:

“Magnolia diye bir tatlı var ya, onu Türkiye’ye ben getirdim.

Bahattin bir gün kafe açacağını söyleyip çok gezdiğimi bildiği için mekana bir dokunuş yapıp yapamayacağımı sordu.

Ben de ona bir tatlı önereceğimi, bunu menüye koyarsa efsane olacağını söyledim.”

NEW YORK'TA MAGNOLİA'YI YEDİ

Arkadaşının kendisine ciddi olup olmadığını sorduğunu aktaran Ilıcalı, bunun üzerine New York’ta daha önce deneyimlediği tatlıyı önerdiğini söyledi.

Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ciddi olup olmadığımı sorunca 'Evet' dedim. Sonra New York'a gidip dediğim pastanede Magnolia'yı yedi ve o muzlu pudingi menüye ekledi."

Ilıcalı’nın açıklamasına göre New York’ta yediği Magnolia, arkadaşının kafesinin menüsüne eklenmesinin ardından Türkiye’de tanınmaya başladı.