1500 yıllık tarihi tapınakta yangın çıktı! Ziyaretçinin o hatası küle çevirdi

Çin Jiangsu eyaletindeki 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nın köşkünde yangın çıktı. Bir ziyaretçinin tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması sonucu çıktığı belirlendi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang kentindeki, 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nın içinde bulunan üç katlı ahşap Wenchang Köşkü'nde önceki gün yangın çıktığı bildirildi.

1500 yıllık tarihi tapınakta yangın çıktı! Ziyaretçinin o hatası küle çevirdi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangının bir ziyaretçinin tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması sonucu çıktığı belirlendi.

1500 yıllık tarihi tapınakta yangın çıktı! Ziyaretçinin o hatası küle çevirdi

"İÇİNDE TARİHİ ESERLER YOKTU"

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını açıklarken, yangından etkilenen köşkün 2009 yılında yapıldığı ve içinde kültürel miras niteliğinde eser bulunmadığını ifade edildi. Yangından sorumlu olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve olası risk ile tehlikeleri ortadan kaldıracak tedbirlerin de hayata geçirileceği aktarıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

