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16 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

17.08.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ağustos Pazartesi akşamı Seksenler, Kalp Yarası, Aşkın Tarifi, MasterChef Türkiye, Eyvah Eyvah 3 gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı.

16 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

16 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Eyvah Eyvah 3, TRT 1'de Seksenler ve FOX TV'de Küçük Yalanlar reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

16 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Kalp Yarası, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KALP YARASI ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 KALP YARASI (OZET) ATV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TEKRAR) SHOW TV

7 ASKIN TARIFI KANAL D

8 EYVAH EYVAH 3 STAR TV

9 HABER ONU SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 KALP YARASI ATV

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TEKRAR) SHOW TV

5 KALP YARASI (OZET) ATV

6 EYVAH EYVAH 3 STAR TV

7 ASKIN TARIFI KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 SEKSENLER TRT 1

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