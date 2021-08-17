16 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

16 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Eyvah Eyvah 3, TRT 1'de Seksenler ve FOX TV'de Küçük Yalanlar reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.
16 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Kalp Yarası, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.
1 KALP YARASI ATV
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 FOX ANA HABER FOX
4 KALP YARASI (OZET) ATV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 GULDUR GULDUR SHOW (TEKRAR) SHOW TV
7 ASKIN TARIFI KANAL D
8 EYVAH EYVAH 3 STAR TV
9 HABER ONU SHOW TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 KALP YARASI ATV
3 FOX ANA HABER FOX
4 GULDUR GULDUR SHOW (TEKRAR) SHOW TV
5 KALP YARASI (OZET) ATV
6 EYVAH EYVAH 3 STAR TV
7 ASKIN TARIFI KANAL D
8 ATV ANA HABER ATV
9 HAVA DURUMU KANAL D
10 SEKSENLER TRT 1
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