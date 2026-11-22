Ünlü milyarder Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı Neuralink, beyin implantı teknolojisinin oyunlarda nasıl kullanılabildiğini gösteren bir video paylaştı. Şirketin sınırlı sayıdaki klinik araştırma katılımcılarından birinin yer aldığı iki dakikalık görüntülerde, GTA 6'nın oynanışının beyin implantıyla nasıl kontrol edilebildiği gösterildi.

Playing GTA VI with a Neuralink https://t.co/ViFjXK9OSV — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

Katılımcı, Rockstar Games'in oyununda Jason karakterini Leonida'da kolayca yönlendirirken tekne kullanabildiğini, uçak uçurabildiğini ve silahlı çatışmalara katılabildiğini gösterdi. Daha önce oyun oynamak için kullandığı yöntemlerin ise çoğu zaman fiziksel ağrılara neden olduğunu anlattı.

BEYİN İMPLANTINDAN ÖNCE OYUN OYNAMAK

Neuralink katılımcısı, beyin implantı takılmadan önce ağız çubuğu ve iPad kullandığını belirtti. Bu yöntemin kendisini fiziksel olarak zorladığını söyleyen katılımcı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Esasen bir kuş gibi iPad'i gagalıyordum. Oynayabildiğim birkaç oyun vardı ama elbette bu, çenenizin ve her yerinizin ağrımasına neden oluyordu."

Beyin implantının ardından bilgisayar kontrolüne hemen kavuştuğunu ifade eden katılımcı, bu deneyimi şöyle anlattı:

"Dünyaya açılan bir kapı. Dünyaya açılan kapınıza hemen yeniden kavuşuyorsunuz."

GTA 6'NIN SUNDUĞU ÖZGÜRLÜK BEYİN İMPLANTIYLA DENEYİMLENDİ

Rockstar Games, GTA 6'nın dünyasını oluşturmak için 13 yıl boyunca çalıştı. Stüdyo, çimenlerin her bir yaprağından diyalogların her satırına kadar oyunun ayrıntılarına daha önce görülmemiş düzeyde özen gösterdi.

Gerçek hayata bazılarının umduğundan daha fazla benziyor olabilecek oyun, banka soygunlarından batık hazineleri aramak için dalış yapmaya kadar geniş bir hareket özgürlüğü sunuyor. Bu özgürlük, GTA 6'nın on milyonlarca oyuncuya ulaşmasında etkili oldu.

Neuralink katılımcısı da Jason ve Lucia'yı diğer oyunculardan farklı bir yöntemle kontrol etmesine rağmen oyunu deneyimleyen milyonlarca kişi arasında yer alıyor.

NEURALINK'TEN KLİNİK ARAŞTIRMA UYARISI

Neuralink, görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, videodaki katılımcının ve onun gibi diğer kişilerin son derece sınırlı bir klinik araştırmanın parçası olduğunu vurguladı.

Şirket, teknolojinin mevcut durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Neuralink cihazları araştırma aşamasındadır ve FDA veya diğer düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmamıştır. Bu içerikte, kişisel deneyimlerini paylaşan gönüllü klinik araştırma katılımcıları yer almaktadır. Bu deneyimler, tüm katılımcıların deneyimlerini veya gelecekteki sonuçları yansıtmayabilir."

Neuralink'in beyin implantını kullanan ilk insan katılımcısı da 2024 yılında teknolojiden yararlanarak bütün gece Civilization 6 oynamıştı. Aynı katılımcı, birkaç ay sonra beyin implantıyla Slay the Spire oynuyordu.

Kaynak: IGN