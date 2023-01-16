16 Ocak 2023 Pazartesi gününün reyting sonuçları araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarını göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 16 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yasak Elma reyting birincisi kim? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

16 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak 2023 Pazartesi gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

