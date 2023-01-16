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  4. 16 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yasak Elma reyting birincisi kim?

16 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yasak Elma reyting birincisi kim?

16.01.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ocak 2023 reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Trt1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Star Tv'de Ömer, Fox Tv'de Yasak Elma ve Tv8'de ise Survivor 2023 ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm merak edilenler...

16 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yasak Elma reyting birincisi kim?

16 Ocak 2023 Pazartesi gününün reyting sonuçları araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarını göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 16 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yasak Elma reyting birincisi kim? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

16 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak 2023 Pazartesi gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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