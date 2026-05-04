16 yaşında bir gölgenin peşine düştü: "Görülmeyeni" arıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Mert Aydemir, ormanlık alanlara kendi imkanlarıyla kurduğu fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını kayıt altına alıyor. Bugüne kadar ayı, vaşak, kızıl geyik ve kurt gibi birçok türü kayda alan genç doğa aşığının en büyük hayali ise efsanevi Anadolu parsını görüntülemek.

Çiğdem Berfin Sevinç

Mengen ilçesine bağlı Akçakoca köyünde yaşayan lise öğrencisi Mert Aydemir, küçüklükten bu yana doğaya ve yaban hayatına duyduğu ilgiyi bir adım öteye taşıdı. Kendi imkanlarıyla temin ettiği 6 fotokapanı Akçakoca Yaylası ve Mengen civarındaki ormanlık alanlara kuran Aydemir, doğadaki canlıların doğal yaşamlarını saniye saniye kaydediyor. Genç belgeselcinin kameralarına bugüne kadar ayı, ceylan, kızıl geyik, kurt, vaşak ve yaban domuzu gibi birçok tür yansıdı.

"BELGESELLERİ İZLİYORDUM, HOŞUMA GİDİYORDU"

Çalışmalarına nasıl başladığını anlatan Aydemir, küçüklükten beri doğaya meraklı olduğunu belirterek, "Bu benim küçüklükten beri merakımdı. Belgeselleri izliyordum, hoşuma gidiyordu. O yüzden hep böyle merakım vardı. Sonra YouTuber'ları izleyerek fotokapanı gördüm, onunla görüntü çekiyorlardı. Ben aldım. Ondan sonra bu çalışmalara başladım. Bu zamana kadar fotokapan ile vaşak, ayı, kızıl geyik, karaca, domuz, tilki, kurt ve çakal görüntüledim" dedi.

Fotokapanları yerleştirirken hayvanların geçiş güzergahlarını ve tehlikeli bölgeleri seçtiğini vurgulayan Aydemir, "Köyde bir bölgemiz var. Orası yaban hayvanlarının çok olduğu bir bölge. Fotokapanımızı oraya da kurduk" diye konuştu.

HEDEFİ YURT DIŞI VE ANADOLU PARSI

Bu hobisini ileride profesyonel bir seviyeye taşımak istediğini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Belgesel serüvenimde gidebildiğim yere kadar gitmek, hatta yurt dışına kadar taşımayı planlıyorum. Afrika'da safari yapmayı düşünüyorum. Türkiye'deki en büyük hayalim ise Anadolu parsını çekmek. Bölgede olduğuna dair duyumlar var ancak bunu net olarak görüntülememiz lazım. Çalışmalarıma bu yönde devam ediyorum."
Doğa sevgisini ileride mesleğe dönüştürmeyi hedeflediğini aktaran Aydemir, yaban hayatı üzerine eğitim alarak devlete bu alanda hizmet etmek istediğini vurguladı.
Aydemir ayrıca, yaban hayvanlarının ekosistem için önemine değinerek vatandaşlara doğayı ve canlıları korumaları, kaçak avlanmadan uzak durmaları çağrısında bulundu.

