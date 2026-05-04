Türkiye'de eşsiz güzellik: Güçlükle giriliyor, gören mest oluyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan volkanik arazide yer alan lav tüpü mağaralarına girme fırsatı bulan öğretmenler, eşsiz güzelliğiyle mest eden mağaraları görme fırsatı buldular.

Hatay'da öğretmenlerin Volkanik Haydarlar Gölü'nden başlayan yürüyüşü, yağmurlu havaya rağmen büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Siyah lav kayalıkları arasında dikkat ve sabır gerektiren parkurda ilerleyen öğretmenler, ilk molayı Ardıçlı Delikli Ören'de bulunan lav tüpü mağaralarında verdi.

TULUM GİYİP DAR DEHLİZDEN İÇERİ GİRDİLER

Tulumlarını giyerek dar bir dehlizden içeri giren öğretmenler, doğanın eşsiz bir güzelliği olan lav tüpü odalarıyla karşılaştı. Zorlu şekilde girişi dar olan mağaralardan girmeyi başaran öğretmenler, heyecan içerisinde keşif yaşadılar. Mest eden güzelliğiyle keşfedilmeyi bekleyen lav tüpü mağarasını görme fırsatı bulan öğretmenler, Ilıca Gölü'nde dinlenerek doğanın huzurunu doyasıya yaşadı.

BİNLERCE YILDA OLUŞMUŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, "Medeniyetler şehri Hatay'ımızın Hassa ilçesindeyiz. Hassa'da Haydarlar Gölü'nde ve Mazmanlı dediğimiz bölgede binlerce yıldır oluşan lav oluşumlarıyla kaplı arazide doğa gezisi yaptık. Doğasıyla, havasıyla ve insanıyla muhteşem yerler. Herkesi Hatay'ı tanımaya ve görmeye davet ediyoruz" dedi.

"YILLARDIR BURAYI ANLATIYORUM, GÖRMEMİŞTİM"

Öğretmen Engün Güven, yıllardır derslerde öğrencilerine anlattığı mağarayı görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Coğrafya öğretmeniyim, yıllardır derslerde anlattığım Hassa ilçesi Mahlutlu mağaralarındayız. Bugün burayı bire bir görmek nasip oldu. İnşallah ilk fırsatta öğrencilerimi de gezi şeklinde buraya getireceğim. Her öğrencim, burayı gelsin görsün istiyorum. Yıllardır burayı anlatıyorum, görmemiştim ve canlı olarak görmek iyi oldu" dedi.

Kaynak: İHA

