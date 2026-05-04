Genç yaşında milyoner oldu: Tek bir pişmanlığı var!

Tasarruf odaklı yaşam tarzıyla dikkat çeken bir adam, 30 yaşına gelmeden yüz binlerce dolarlık birikime ulaştı. Ancak tasarruf canavarı Airic Z'nin büyük bir pişmanlığı var.

Airic Z, 21 yaşında başladığı çalışma hayatında neredeyse 10 yıl boyunca gelirinin büyük kısmını birikime ayırarak yaklaşık 398 bin dolar (18 milyon TL) servet oluşturdu. Ancak bu finansal başarı, beraberinde yaşam tarzı konusunda ciddi fedakârlıkları da getirdi.

GENÇ YAŞTA BÜYÜK BİRİKİM

Kanada’da göçmen bir ailede büyüyen Airic Z, genç yaşlardan itibaren tasarruf odaklı bir yaşam benimsedi. Maaşının yaklaşık yüzde 50’sine kadarını düzenli olarak biriktiren genç adam, 25 yaşında 100 bin dolar sınırını aştı ve yatırım odaklı büyümesini sürdürdü.

Ancak bu süreçte günlük yaşamında aşırı kısıtlamalara gittiğini kabul ediyor. Uzun yıllar aynı eşyaları kullanması, sağlık ve konforunu geri plana atması ve sosyal hayatını azaltması bugün en büyük pişmanlıkları arasında yer alıyor.

SAĞLIK VE SOSYAL HAYAT ETKİLENDİ

“Bazı noktalarda gereğinden fazla kısıtlamışım” diyen Airic, eski eşyaları değiştirmediği için fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını, aile ziyaretlerini azalttığını ve sosyal çevresinden uzaklaştığını da ifade ediyor.

Şu anda İngiltere’de yaşayan ve yıllık yaklaşık 107 bin dolar gelir elde eden Airic Z, tasarruf alışkanlığını sürdürse de artık kontrollü harcamalara da yer verdiğini söylüyor.