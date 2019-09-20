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Polisi aramak yerine cinayeti Snapchat'ten canlı yayınladılar!

BBC BBC
20.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde bir okul kavgasında onlarca kişinin gözü önünde bıçaklanan 16 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti.

Polisi aramak yerine cinayeti Snapchat'ten canlı yayınladılar!

Polis yetkilileri olaya 50 ila 70 kişinin tanık olmasına rağmen kimsenin polisi aramadığını, bu kişilerin bunun yerine Snapchat ve diğer sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşımlar yaptığını söyledi.

New York'un Nassau bölgesinde Pazartesi günü bir alışveriş merkezinin önünde 7-8 kişinin karıştığı kavgada göğsünden bıçaklanan Khaseen Morris adlı çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kavgada Morris'i bıçaklamakla suçlanan 18 yaşındaki Tyler Flach adlı bir kişi hakkında ikinci derecede cinayetten dava açıldı.

Nassau Polis Müdürlüğü yetkilisi Stephen Fitzpatrick, kavganın "Bir kız öğrencinin çıktığı ya da takıldığı" kişiyle ilgili tartışmayla başladığını, kız öğrencinin eski sevgilisinin bir arkadaşının da suç ortağı olarak gözaltına alındığını söyledi.

'TELEFONUNUZU YARDIM İÇİN KULLANIN'

Bölge okulları sorumlusu Phyllis Harrington velilere çocuklarının sosyal medya kullanımını yakından izlemeleri çağrısında bulundu.

Bölgenin idari sorumlusu da çağrısında "Tehlike altında olan birisini görürseniz, telefonunuzu beğeni ya da paylaşım için değil yardım istemek için kullanın" dedi.

Öldürülen çocuğun kız kardeşi Keyanna Morris "O herkese yardım eden bir insandı ama kimse ona yardım etmedi" diye konuştu.

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