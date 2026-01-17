Vicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktı

Brezilya'da 17 yaşındaki bir kız ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini engellemesinin ardından annesi, babası ve kuzeni için hazırladığı öğle yemeği kutularına ölümcül bir zehir koydu.

KUZENİ FARKLILIK OLDUĞUNU ANLAMIŞ

Kuzeni yemek yerken farklı bir durum olduğunu anladı. Kuzen, yemek yemeye başlamadan önce kızın ailesini uyardı. Daha sonra tıbbi yardım aldı, mide yıkama işlemi geçirdi ve stabil klinik durumuyla gözlem altında tutuldu.

Polise haber verdi. Yetkililer, "Annenin kendisi, babası ve kuzeni için her gece hazırladığı üç öğüne, kemirgenleri öldürmek için kullanılan zehirli bir madde eklemiş" dedi. Genç kız ise ifadesi alınırken suçunu itiraf etti.