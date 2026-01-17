Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Vicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktı

Brezilya'da genç bir kız çocuğu erkek arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen ailesini ve kuzenini zehirledi. Olay, kuzeninin fark etmesiyle ortaya çıktı.

Vicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktı

Brezilya'da 17 yaşındaki bir kız ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini engellemesinin ardından annesi, babası ve kuzeni için hazırladığı öğle yemeği kutularına ölümcül bir zehir koydu.

Vicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktı 1

KUZENİ FARKLILIK OLDUĞUNU ANLAMIŞ

Kuzeni yemek yerken farklı bir durum olduğunu anladı. Kuzen, yemek yemeye başlamadan önce kızın ailesini uyardı. Daha sonra tıbbi yardım aldı, mide yıkama işlemi geçirdi ve stabil klinik durumuyla gözlem altında tutuldu.

Vicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktı 2

Polise haber verdi. Yetkililer, "Annenin kendisi, babası ve kuzeni için her gece hazırladığı üç öğüne, kemirgenleri öldürmek için kullanılan zehirli bir madde eklemiş" dedi. Genç kız ise ifadesi alınırken suçunu itiraf etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18. yüzyıldan kalma gelenek! 550 nüfuslu köye akın ediyorlar18. yüzyıldan kalma gelenek! 550 nüfuslu köye akın ediyorlar
Antalya sahilinde dinlenen Akdeniz foku, mavi sularla buluşturulduAntalya sahilinde dinlenen Akdeniz foku, mavi sularla buluşturuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.