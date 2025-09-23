16 yıl boyunca hastaneye gitmedi! Boynunun arkasından çıkan doktorları şoka soktu

Rusya’nın Kirov bölgesinde 65 yaşındaki bir hasta, dev bir kitlenin boyun tabanında ağırlık yaptığı gerekçesiyle Kirov Bölge Klinik Hastanesi'ne gitti. şaşkına dönen doktorlar, yapılan tetkikler sonucunda tümörün deri ile kas tabakası arasında büyüyen yağlı bir yumru (iyi huylu bir lipom) olduğunu belirledi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Adamın boynundaki şişliğin tümör olduğu tespit edilerek acil ameliyata alındı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan hastanenin cerrahi bölüm başkanı Igor Popyrin, adamın kitlesinin 16 yıl önce büyümeye başladığını vurgulayarak, "Genellikle bu tür tümörler yavaş ve acı verici bir şekilde büyür, bu nedenle birçok hasta oluşumun kendiliğinden kaybolacağını umarak uzmana gitmeyi erteler" dedi.