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16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 18.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

16 yıldır farklı kanallarda ekranlara tutunmaya çalışan Çocuklar Duymasın dizisi reytinglerde her geçen gün gerilemeye devam ediyor. Dün yayınlanan bölümü onlar için final kapısını araladı.

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Sezon finali yapan dizilerin yeni yeni yayın hayatına girmesi Çocuklar Duymasın'ı vurdu. Yaklaşık bir ay öncekine kadar yaz dönemi reyting sonuçlarında birinciliğe kadar yükselen Çocuklan Duymasın, dün akşam yayınlanan bölümüyle Kanal D'yi düşündürdü. Çocuklar Duymasın, 17 Ekim çarşamba günü reytinglerinde 6. sırada yer aldı.

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Kanal D ekranlarında Temmuz 2017 tarihinde yeni bölümleri yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisi, daha önce de Atv, Star Tv gibi kanallarda yayınlanmıştı. Reytinglerde bir türlü istediğini elde edemeyen dizi her seferinde final yapma kararı almıştı.

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Reytinglerde geçtiğimiz aya kadar zirveyi zorluyan Çocuklar Duymasın, dün yayınlanan 53. bölümüyle Totalde 3.55 reyting ve 9.03 izlenme payı ile 8. olan dizi AB grubunda ise 3.64 reyting ve 10.37 izlenme payı ile 6. sırada kendisine yer buldu.

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Geçtiğimiz hafta ise totalde 3.77 reyting ve AB grubunda da 3.97 reyting elde eden dizi umut vermişti.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Aylardır söylüyoruz. Bu dizi miadını doldurmuştur. Oynayanları bile prim yapmayan tiplerdir. Bitsin artık bu çile, tamamen kaldırılsın.
Kaç senelik dizi altıncı sırada olmaları büyük başarı on altına dün düştüler mi sıkıntı.
yayın saatini ve günününü değiştirmeselerdi keşke seyreden de pazar günününe alışmişti niye değiştiriyorsun sen ehle keyfe seyredilecek bir dizi kiminle yarışıyorsun; iyi kötü seyreden vardı
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