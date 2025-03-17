Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar kazadan sonra ilk kez bakın nerede görüntülendi! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Müjde Ar, geçtiğimiz ay bir trafik kazası geçirmiş ve araçlarına otobüs çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilen sanatçı, yaklaşık 20 gün sonra ilk kez dışarı çıkarak Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin’in haberine göre, Nişantaşı’na diş tedavisi için gelen Müjde Ar, metroya binerken mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.

Metronun kalabalık olması nedeniyle 2-3 durak ayakta yolculuk eden sanatçı, "Trafik yüzünden sık sık toplu taşıma kullanıyorum. Sarıyer’den Nişantaşı’na gitmek metroyla çok kolay oluyor, bu yüzden metro tercih ediyorum." dedi.

Sağlık durumu hakkında da konuşan Ar, "Kazadan sonra ilk kez evden çıktım, iyiyim." ifadelerini kullandı.