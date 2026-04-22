Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

1600 yıllık gizli erkek 'ritüel' taşı bulundu! Karanlıkta gözleri parlıyor

İskoçya’nın Edinburgh yakınlarında zemin incelemeleri sırasında bulunan obje tüm dikkatleri üzerine çekti. Taş sunak, gizli erkek ritüellerinde kullanıldığı düşünülen bir tapınma objesi olabilir. Sunağın karanlıkta gözlerinin parladığı, bunun da ritüeller sırasında daha güçlü bir etki yarattığı düşünülüyor.

1600 yıllık gizli erkek 'ritüel' taşı bulundu! Karanlıkta gözleri parlıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İskoçya’nın Edinburgh yakınlarındaki Lewisvale Park bölgesinde yapılan kazılarda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen nadir bir taş sunak keşfedildi. Antik eserin, erkeklerin gizli özel ritüellerde kullandığı bir tapınma objesi olduğu düşünülüyor.

1600 yıllık gizli erkek ritüel taşı bulundu! Karanlıkta gözleri parlıyor 1

2010 yılında bir kriket pavyonu inşası öncesi yapılan zemin incelemeleri sırasında bulunan eser, pale kumtaşından yapılmış ve yaklaşık 1,23 metre yüksekliğinde olduğu belirlendi. Arkeologlar, sunağın iki parçaya ayrılmış halde bulunduğunu açıkladı.

1600 yıllık gizli erkek ritüel taşı bulundu! Karanlıkta gözleri parlıyor 2

GÜNEŞ TANRISI “SOL” TASVİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunağın merkezinde, Roma mitolojisinde güneş tanrısı olarak bilinen Sol figürünün yer aldığı bir yüz tasviri bulunuyor. Etrafında yer alan oyuklar ve delikler sayesinde, güneş ışığının arkadan yansıyarak “parlayan bir etki” oluşturduğu ifade ediliyor.

Eserin üst kısmında ise dört kadın başı yer alıyor. Uzmanlara göre bu figürler yılın dört mevsimini temsil ediyor olabilir. Ortadaki güneş tanrısı ile birlikte, doğa döngüsüne dair bir sembolizm içerdiği düşünülüyor.

1600 yıllık gizli erkek ritüel taşı bulundu! Karanlıkta gözleri parlıyor 3

“GİZLİ RİTÜELLERDE KULLANILDI”

National Museums Scotland küratörleri, bu tür sunakların Roma askerleri tarafından gizli toplantılarda kullanılmış olabileceğini belirtiyor. Özellikle askerler arasında yaygın olan mistik inanç sistemi Mithraism ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Sunağın üzerinde, Roma askeri Gaius Cassius Flavianus’a ait olabileceği düşünülen bir yazıt da bulundu. Bu kişinin, İskoçya’daki Roma savunma hattı Antonin Duvarı döneminde görev yaptığı tahmin ediliyor.

1600 yıllık gizli erkek ritüel taşı bulundu! Karanlıkta gözleri parlıyor 4

“KARANLIKTA PARLAYAN GÖZLER”

Uzmanlara göre ritüeller sırasında karanlık tapınak ortamında, güneş tanrısının gözleri ve ışınlarının ışıkla parlaması inananlar üzerinde güçlü bir etki yaratıyordu. Bu durumun inanç sistemini daha da mistik hale getirdiği belirtiliyor.

Nadir bulunan Roma sunaklarının, 14 Kasım’dan itibaren National Museums Scotland’da sergileneceği açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.