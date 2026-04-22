1600 yıllık gizli erkek 'ritüel' taşı bulundu! Karanlıkta gözleri parlıyor

İskoçya’nın Edinburgh yakınlarındaki Lewisvale Park bölgesinde yapılan kazılarda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen nadir bir taş sunak keşfedildi. Antik eserin, erkeklerin gizli özel ritüellerde kullandığı bir tapınma objesi olduğu düşünülüyor.

2010 yılında bir kriket pavyonu inşası öncesi yapılan zemin incelemeleri sırasında bulunan eser, pale kumtaşından yapılmış ve yaklaşık 1,23 metre yüksekliğinde olduğu belirlendi. Arkeologlar, sunağın iki parçaya ayrılmış halde bulunduğunu açıkladı.

GÜNEŞ TANRISI “SOL” TASVİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunağın merkezinde, Roma mitolojisinde güneş tanrısı olarak bilinen Sol figürünün yer aldığı bir yüz tasviri bulunuyor. Etrafında yer alan oyuklar ve delikler sayesinde, güneş ışığının arkadan yansıyarak “parlayan bir etki” oluşturduğu ifade ediliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Eserin üst kısmında ise dört kadın başı yer alıyor. Uzmanlara göre bu figürler yılın dört mevsimini temsil ediyor olabilir. Ortadaki güneş tanrısı ile birlikte, doğa döngüsüne dair bir sembolizm içerdiği düşünülüyor.

“GİZLİ RİTÜELLERDE KULLANILDI”

National Museums Scotland küratörleri, bu tür sunakların Roma askerleri tarafından gizli toplantılarda kullanılmış olabileceğini belirtiyor. Özellikle askerler arasında yaygın olan mistik inanç sistemi Mithraism ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Sunağın üzerinde, Roma askeri Gaius Cassius Flavianus’a ait olabileceği düşünülen bir yazıt da bulundu. Bu kişinin, İskoçya’daki Roma savunma hattı Antonin Duvarı döneminde görev yaptığı tahmin ediliyor.

“KARANLIKTA PARLAYAN GÖZLER”

Uzmanlara göre ritüeller sırasında karanlık tapınak ortamında, güneş tanrısının gözleri ve ışınlarının ışıkla parlaması inananlar üzerinde güçlü bir etki yaratıyordu. Bu durumun inanç sistemini daha da mistik hale getirdiği belirtiliyor.

Nadir bulunan Roma sunaklarının, 14 Kasım’dan itibaren National Museums Scotland’da sergileneceği açıklandı.