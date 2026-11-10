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1650 metre yükseklikte yaşıyorlar! "Bir şeye para verdiğimiz yok"

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı 1650 rakımlı Çamlıca köyünde kış hazırlıkları hız kazandı. Yaz aylarını köylerinde tarım ve hayvancılıkla geçiren gurbetçiler, yetiştirdikleri doğal ürünleri büyük şehirlere ve yurt dışına götürmeye hazırlanırken, köyde yaşayanlar ise yaklaşan çetin kış öncesi yakacak odunlarını istifleyip hayvanlarını ahırlara alıyor. Zorlu coğrafyada geleneksel yaşamın sürdüğü köyde, kış öncesi hummalı mesai dikkat çekiyor.

1650 metre yükseklikte yaşıyorlar! "Bir şeye para verdiğimiz yok"

Yaz aylarında köylerine dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan gurbetçiler, çuvallarla doğal mahsulü büyük şehirlere ve yurt dışına götürmeye hazırlanırken, köyün sürekli sakinleri yaklaşan sert kış öncesi odun stoklayıp, hayvanlarını ahırlara çekiyor.

Köyde yaz aylarında ekilen patates ve fasulyeler toplanırken, elma, ceviz ve diğer mevsimlik ürünler de değerlendiriliyor.

Hayvancılık ve arıcılıkla uğraşanlar, hayvanlarının bakımını sürdürürken; kışın yakacak ihtiyacını karşılamak için de odun hazırlığı yapıyor. Bölgede zorlu coğrafyaya rağmen geleneksel üretim tüm doğallığıyla sürüyor.

1650 metre yükseklikte yaşıyorlar! "Bir şeye para verdiğimiz yok" 1

"KIŞA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Köy sakini İsmet Yazıcı (69), kış için yiyecek hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Biz genelde köydeyiz. Gençlerimiz hep dışarıda. Yazın patates, fasulye ektik. Güzün onları topladık. Şu anda da işte tek tük elma ve ceviz topluyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Hayvanlarımıza yeşillikleri otlatıyoruz. Köyümüz biraz yüksek, diğer köylere göre de arazi bakımı daha geniş. Fakat daha işçilik olmadığı için bakımı da yok. Burası emeklilerin yeri. Gençler için burada hayat zor, sigortasız. Burası gençlere uygun değil. Gurbete gitmek zorunda kalıyorlar" dedi.

1650 metre yükseklikte yaşıyorlar! "Bir şeye para verdiğimiz yok" 2

"KÖYÜMÜZE GELİP ERZAĞIMIZI HAZIRLIYORUZ"

Yaz aylarında Fransa’dan köyüne gelip, kış için erzak hazırladığını söyleyen Hikmet Şirket, 'Yazları köyüme geliyorum. Bir ay burada kalıyorum. Komşulara yardım ediyoruz, kendi erzakımızı hazırlıyoruz. Ürünlerimizi alıyoruz ve dönüşe doğru yola çıkıyoruz. Bu sene, pekmez, ceviz ve peynir ve bizim buralarda 'lor' dedikleri peynirden de var. Köyümüzü çok seviyoruz. Çok güzel havası var, oksijeni tertemiz. Köyümüzde mutlu oluyoruz, memnunuz" diye konuştu.

1650 metre yükseklikte yaşıyorlar! "Bir şeye para verdiğimiz yok" 3

"KÖY ÜRÜNLERİMİZİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜYORUZ"

Here yıl tatil için köyüne gelen Yunus Polatdemir (66) ise mevsime göre üretim yaptıklarını ifade ederek, "İstanbul'da yaşıyoruz. Genellikle buraya gelip 3-5 ay kalıyor, sonra geri dönüyoruz. Ceviz topluyoruz, fasulye ekiyoruz, erik ve elma topluyoruz. Mevsime göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dönüşte kaymak, lor ve ceviz gibi ürünleri İstanbul'a götürüyoruz. Otobüsle taşıyabildiğimiz kadar yanımıza alıyoruz" dedi.
1650 metre yükseklikte yaşıyorlar! "Bir şeye para verdiğimiz yok" 4

"BİR ŞEYE PARA VERDİĞİMİZ YOK, BİZDE HER ŞEY DOĞAL"

Köy sakini Fatma Yılmaz, hayvancılıkla uğraşarak doğal ürünler tükettiklerini belirterek, "Arıcılıkla ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kışın Yusufeli’ne gidiyoruz, yazın devamlı buradayız. Şimdi sonbahar geldi. Arıcılıktan bal, hayvanlarımızdan yağ ve peynir üretiyoruz. Hayvanlarımız ile ilgileniyoruz. Patates ve fasulye ektik. Hepsi var şükür. Bir şeye para verdiğimiz yok, bizde her şey doğal" dedi.

1650 metre yükseklikte yaşıyorlar! "Bir şeye para verdiğimiz yok" 5

1650 metre yükseklikte yaşıyorlar! "Bir şeye para verdiğimiz yok" 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin yaz ayları
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